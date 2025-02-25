Notas
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¿Iván Archivaldo se fugó por un túnel? Harfuch explica operativos en Culiacán
Omar García Harfuch explicó los objetivos de los operativos que sacudieron a Sinaloa el 19 de febrero, donde dieron un duro golpe a Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”.
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Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum: Resumen y Temas Clave de hoy 12 de febrero 2025
Los temas más relevantes que aborda la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia mañanera de hoy miércoles 12 de febrero de 2025.
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México quiere la extradición de "El Mini Lic": "Es responsable del asesinato del periodista Javier Valdez"
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que han solicitado a EU la extradición de Dámaso López Serrano “El Mini Lic”.
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Jueza federal ordenó a Claudia Sheinbaum y al DOF bajar la Reforma Judicial en 24 horas
Claudia Sheinbaum respondió en la mañanera sobre la decisión de la Jueza Federal, Nancy Juárez Salas, de ordenar el retiro de la Reforma Judicial del DOF y dar ultimátum.
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¿En qué consiste la Estrategia Nacional de Seguridad de Claudia Sheinbaum y García Harfuch?
En la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, el nuevo secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional de Seguridad.
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Hostigan a reportero de FIA tras salir de cubrir la última mañanera de AMLO
El reportero Irving Pineda sufrió de un hostigamiento tras salir de cubrir la última conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional.