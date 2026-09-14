Anuncios clave de la presidente Claudia Sheinbaum hoy lunes 14 de septiembre

El Gobierno de México inició la semana en Palacio Nacional detallando los avances de sus obras prioritarias y abriendo la ronda de preguntas con los medios de comunicación. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis directa con las cifras y decisiones más importantes del día.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 14 de septiembre de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 14 de septiembre 2026. Hoy se hablará de vivienda como parte de la glosa del informe.