Lo más relevante de la conferencia mañanera de la presidente Sheinbaum hoy miércoles 9 de septiembre

El gabinete federal presentó los resultados de sus proyectos estratégicos en Palacio Nacional y abrió el espacio de preguntas para responder sobre los asuntos más urgentes de la nación. En Azteca Noticias te mostramos los compromisos y los datos clave de la sesión al instante.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 9 de septiembre de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 9 de septiembre 2026. La acompañan la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, el titular del SAT, subsecretarios y el director general de Banobras, Jorge Mendoza.

Se hablará sobre el paquete económico y leyes. De acuerdo con la ley tiene que entregarse el 8 de septiembre. Y viene un periodo en el que los discuten diputados y senadores. Señala la presidente que en esta ocasión se mandaron también cambios a las leyes, como la facilitación de trámites a pequeñas y medianas empresas; una ley de economía digital para ir disminuyendo el efectivo.