Lo más relevante de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy lunes 2 de marzo
Este lunes 2 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inicia la semana con un pronunciamiento firme sobre la crisis humanitaria y bélica en Medio Oriente. Ante el aumento de las hostilidades, la mandataria reafirma los principios de la política exterior mexicana: la no intervención y la solución pacífica de las controversias. En Azteca Noticias te presentamos los puntos clave de su mensaje y el plan de acción para los connacionales en la región.
Mañanera Sheinbaum hoy 2 de marzo: Postura de México ante crisis en Medio Oriente
¿Quién es quién en los precios?
Iván Escalante, titular de la Profeco, dio a conocer el quién es quién en los precios de los artículos de primera necesidad.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.