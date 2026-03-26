¿De qué trató la mañanera este jueves 26 de marzo? Plan B en el Senado

Este jueves 26 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" con un mensaje de victoria legislativa. La mandataria podría ser cuestionada sobre la aprobación definitiva del "Plan B" electoral en el Senado, tras una votación que validó el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Con este avance, se consolida la propuesta de adelantar la revocación de mandato a 2027, un punto que ha generado fuertes roces con la oposición. En Azteca Noticias analizamos el impacto de este nuevo marco legal y te llevamos la cobertura total desde Palacio Nacional.