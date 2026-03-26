¿De qué trató la mañanera este jueves 26 de marzo? Plan B en el Senado
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este jueves 26 de marzo. La presidenta Claudia Sheinbaum presenta el reporte de seguridad y responde tras la votación del Plan B en el Senado.
Este jueves 26 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" con un mensaje de victoria legislativa. La mandataria podría ser cuestionada sobre la aprobación definitiva del "Plan B" electoral en el Senado, tras una votación que validó el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Con este avance, se consolida la propuesta de adelantar la revocación de mandato a 2027, un punto que ha generado fuertes roces con la oposición. En Azteca Noticias analizamos el impacto de este nuevo marco legal y te llevamos la cobertura total desde Palacio Nacional.
Mañanera Sheinbaum hoy 26 de marzo: Lo más relevante este jueves, plan B en el Senado
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.