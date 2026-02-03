¿Cuáles fueron los temas más relevantes de los que habló la presidenta en la mañanera de hoy 3 de febrero?
Sigue el minuto a minuto de la conferencia mañanera de este martes 3 de febrero de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Este martes 3 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum regresa al Salón de la Tesorería de Palacio Nacional tras la actividad de ayer en Chapultepec. La agenda del día retoma su curso habitual con el informe del 'Pulso de la Salud', donde autoridades del sector IMSS e ISSSTE, actualizan cifras sobre atención médica y abasto de fármacos. Sin embargo, el ambiente sigue marcado por el reciente anuncio de la salida de Adán Augusto López del Senado, por lo que se esperan cuestionamientos sobre la reconfiguración política de la autodenominada 4T.
Mañanera Sheinbaum hoy 3 de febrero: Los temas más relevantes desde Palacio Nacional.
Reforma Electoral
La presidenta reafirmó que sí habrá Reforma Electoral y que piensa terminar de hacerla la siguiente semana. Asimismo, refirió que será en este mes de febrero cuando se envíe al Congreso.
Sobre movimientos de Morena en el Senado
La presidenta fue cuestionada sobre el nombramiento de Ignacio Mier como líder de Morena en el Senado, contestó que: "Fue una decisión de los senadores de Morena, nosotros somos muy respetuosos".
Programa para potenciar la inversión pública en México
La presidenta refirió que la conferencia mañanera de este martes iba a tratarse sobre un plan de inversión de infraestructura para potenciar la inversión pública en México.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.