¿Cuáles fueron los temas más relevantes de los que habló la presidenta en la mañanera de hoy 3 de febrero?

Este martes 3 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum regresa al Salón de la Tesorería de Palacio Nacional tras la actividad de ayer en Chapultepec. La agenda del día retoma su curso habitual con el informe del 'Pulso de la Salud', donde autoridades del sector IMSS e ISSSTE, actualizan cifras sobre atención médica y abasto de fármacos. Sin embargo, el ambiente sigue marcado por el reciente anuncio de la salida de Adán Augusto López del Senado, por lo que se esperan cuestionamientos sobre la reconfiguración política de la autodenominada 4T.