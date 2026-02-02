Mañanera de la presidenta Sheinbaum, ¿qué dijo sobre la salida de Adán Augusto del Senado?
Sigue el minuto a minuto de la Mañanera Sheinbaum este 2 de febrero, transmitida desde la nueva Cineteca Nacional de Chapultepec.
Este lunes 2 de febrero de 2026, día de asueto oficial, la Mañanera Sheinbaum cambia de horario y sede. A las 08:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia desde la Cineteca Nacional de Chapultepec. Se espera que hable sobre la salida de Adán Augusto López de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado.
Mañanera Sheinbaum hoy 2 de febrero: Salida de Adán Augusto de coordinación de Morena en el Senado
Respuesta del presidente de Corea respecto a BTS
La presidenta refirió que tuvo una respuesta del presidente de Corea respecto a la petición de que BTS abriera más fechas para México. Dijo que le agradeció por el interés y le comunicó que se puso de acuerdo con la empresa productora y esperan que se pongan en contacto con el gobierno mexicano.
Ayuda humanitaria a Cuba
La presidenta Sheinbaum informó que en unos días más informará acerca de la ayuda humanitaria que el gobierno de México enviará a Cuba . Dijo que por el momento se está en contacto con la embajada de Cuba en nuestro país, para saber cuáles son las necesidades más apremiantes que la población tienen en este momento.
"Ya lo vamos a informar, estamos en ese proceso y obviamente poniéndonos de acuerdo con la embajada de Cuba, aquí, exactamente, ver qué es lo que necesitan, entonces ya en su momento informaremos con todo detalle", dijo.
Salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado
La presidenta fue cuestionada sobre si sabía sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado. "Le informó a la secretaria de gobernación hace unos días, y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena, entonces le informó a la Secretaría de gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer", dijo.
"Es una decisión de él y siempre va a ayudar. Él tomó la decisión y el partido de invitarlo", mencionó.
Inauguran último tramo del Tren ‘El Insurgente’
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que se reducirán los tiempos de traslado entre el Edomex y la CDMX al integrarse a un sistema de movilidad metropolitano.
Seguimiento del caso BTS
Asimismo, Escalante mencionó el procedimiento por infracción a la Ley contra Ticketmaster . Detalló que se notificó el 28 de enero que tienen una multa por un monto superior a 5 millones de pesos y tiene 10 días para ofrecer pruebas y manifestarse.
Quién es quién en los precios
Iván Escalante, titular de la Profeco, dio a conocer el quién es quién en los precios en envío de dinero, donde se promedia un envío de 400 dólares en efectivo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
Para este lunes, la conferencia mañanera se llevará a cabo desde la Cineteca Nacional de Chapultepec, a las 8 de la mañana.