Mañanera de la presidenta Sheinbaum, ¿qué dijo sobre la salida de Adán Augusto del Senado?

La presidenta Sheinbaum informó que en unos días más informará acerca de la ayuda humanitaria que el gobierno de México enviará a Cuba . Dijo que por el momento se está en contacto con la embajada de Cuba en nuestro país, para saber cuáles son las necesidades más apremiantes que la población tienen en este momento.

"Ya lo vamos a informar, estamos en ese proceso y obviamente poniéndonos de acuerdo con la embajada de Cuba, aquí, exactamente, ver qué es lo que necesitan, entonces ya en su momento informaremos con todo detalle", dijo.

