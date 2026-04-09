Los temas de los que habló la presidenta Sheinbaum hoy jueves 9 de abril
Tras la ratificación de Roberto Velasco en la SRE, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 9 de abril con el reporte de seguridad.
Este jueves 9 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum marca una nueva etapa en la diplomacia mexicana. Tras la ratificación oficial en el Senado de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la sesión enfocada en la continuidad de la política exterior y el reporte semanal de seguridad. Asimismo, se esperan actualizaciones sobre el estado de fuerza en las fronteras y los avances en la zona de la Mina Santa Fe en Sinaloa. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta jornada clave.
Mañanera de Sheinbaum hoy 9 de abril: Roberto Velasco llega a la SRE
Uso de afores de ciudadanos para invertir en infraestructura
La presidenta Sheinbaum defendió la propuesta de ley presentada en el Senado de la República, que pretende utilizar afores de los mexicanos para la inversión de infraestructura en México.
"Que se trata de aumentar la infraestructura en méxico, en carreteras, en puertos, en aeropuertos en trenes de pasajeros, en trenes de carga de aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país, a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables son tan responsables que estamos pidiendo que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos y eso de lo que hemos hablado de inversiones mixtas que garantizan la soberanía del estado sobre las carreteras, los puertos, los aeropuertos y se permite alguna inversión privada para el desarrollo", dijo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.