Los temas de los que habló la presidenta Sheinbaum hoy jueves 9 de abril

La presidenta Sheinbaum defendió la propuesta de ley presentada en el Senado de la República, que pretende utilizar afores de los mexicanos para la inversión de infraestructura en México.

"Que se trata de aumentar la infraestructura en méxico, en carreteras, en puertos, en aeropuertos en trenes de pasajeros, en trenes de carga de aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país, a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables son tan responsables que estamos pidiendo que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos y eso de lo que hemos hablado de inversiones mixtas que garantizan la soberanía del estado sobre las carreteras, los puertos, los aeropuertos y se permite alguna inversión privada para el desarrollo", dijo.