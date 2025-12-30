¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum en su conferencia mañanera tras visita a Oaxaca?
Entérate de lo que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera este martes 30 de diciembre desde Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 30 de diciembre. Se espera que hable sobre su visita a Oaxaca tras el accidente por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
Conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum: ¿Qué dijo tras su visita a Oaxaca? Descarrilamiento Tren Interoceánico
Conflicto entre EU y Venezuela
"No estamos de acuerdo con las intervenciones y menos militares, eso es lo que vamos a seguir defendiendo", dijo la presidenta Sheinbaum.
Asimismo, reiteró que las Naciones Unidas deberían de tomar un papel más importante en estos casos.
Sheinbaum adelanta informe oficial sobre peritajes del Tren Interoceánico
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la fiscal Ernestina Godoy participó en la reunión del Gabinete de Seguridad y que más adelante se dará información oficial sobre los peritajes del accidente. Señaló que la agencia reguladora deberá emitir su dictamen y trabajan de manera coordinada.
"Apoyo" a familiares de personas fallecidas tras accidente
La presidenta informó que, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, se otorgó un apoyo inmediato de 30 mil pesos a las familias para gastos iniciales y se brindará acompañamiento permanente a cada una.
#EnLaMañanera | La presidenta de México, @Claudiashein, informó que se le otorgarán 30 mil pesos a cada uno de los afectados por el descarrilamientos del Tren Interoceánico en Oaxaca, aclaró que este sólo es un apoyo inicial, pues se les brindará además un resarcimiento integral… pic.twitter.com/7jwbs2gYKs— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2025
Este precio fue sumamente criticado por las personas, pues consideran que ese es el precio que consideran por la vida de un mexicano.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.