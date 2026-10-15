Lo más relevante de la conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, resumen EN VIVO

Azteca Noticias te brinda un resumen con los temas más importantes tratados en la conferencia matutina de la presidente Claudia Sheinbaum de hoy jueves 15 de octubre de 2026, realizada en el salón Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Caos de seguridad en Morelos: Alistan plan policial tras cesión e impunidad ante el crimen en Totolapan

Luego de la liberación del presunto líder criminal apodado "El Güero del Gym" tras la retención de agentes en Totolapan, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la elaboración de un plan especial para reestructurar las policías estatal y municipal.

La estrategia, coordinada junto a Marcela Figueroa al frente del Secretariado Ejecutivo, prevé incrementar la presencia de la Guardia Nacional para contener los índices de robo y extorsión que azotan a la población de la entidad.

Conflicto salarial en el IMSS: Gobierno reevaluará oferta económica "dentro de lo posible"

Ante la negativa del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social para aceptar la oferta de incremento salarial del 6.8 %, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el director del organismo, Zoé Robledo, presentará una nueva propuesta.

La mandataria señaló que la revaluación de las condiciones económicas y laborales se ajustará a la viabilidad financiera del presupuesto público, buscando atender tanto las demandas de ingreso como el mejoramiento del entorno de trabajo del personal médico y de enfermería.