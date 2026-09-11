Lo más relevante de la conferencia de la presidente Sheinbaum hoy viernes 11 de septiembre
Checa al instante el balance de cierre de semana presentado en Palacio Nacional este viernes 11 de septiembre. Revisa los datos del gobierno federal y las respuestas de la presidente en vivo.
El gabinete federal expuso los resultados semanales de sus dependencias en Palacio Nacional y abrió el espacio de preguntas a los medios para atender los temas prioritarios antes del fin de semana. En Azteca Noticias te mostramos los compromisos y las cifras clave de la jornada al momento.