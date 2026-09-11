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Lo más relevante de la conferencia de la presidente Sheinbaum hoy viernes 11 de septiembre

Checa al instante el balance de cierre de semana presentado en Palacio Nacional este viernes 11 de septiembre. Revisa los datos del gobierno federal y las respuestas de la presidente en vivo.

Lo más relevante de la conferencia de la presidente hoy viernes 11 de septiembre.
Mañanera de Sheinbaum: Lo más relevante de la conferencia de la presidente hoy viernes 11 de septiembre.|X.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

El gabinete federal expuso los resultados semanales de sus dependencias en Palacio Nacional y abrió el espacio de preguntas a los medios para atender los temas prioritarios antes del fin de semana. En Azteca Noticias te mostramos los compromisos y las cifras clave de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 11 de septiembre de 2026?

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