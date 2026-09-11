Lo más relevante de la conferencia de la presidente Sheinbaum hoy viernes 11 de septiembre

El gabinete federal expuso los resultados semanales de sus dependencias en Palacio Nacional y abrió el espacio de preguntas a los medios para atender los temas prioritarios antes del fin de semana. En Azteca Noticias te mostramos los compromisos y las cifras clave de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 11 de septiembre de 2026?