Puntos clave de la mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 8 de septiembre en la mañanera
Checa en directo las respuestas de la presidente en la sesión de este martes 8 de septiembre: entérate de las decisiones del gobierno federal ante los cuestionamientos de la prensa.
Los titulares de las dependencias federales presentaron el informe de avance de sus áreas en Palacio Nacional y abrieron el diálogo con los reporteros sobre los temas clave de la agenda pública. En Azteca Noticias te mostramos los datos precisos y el resumen de la jornada al momento.