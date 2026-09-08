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Puntos clave de la mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 8 de septiembre en la mañanera

Checa en directo las respuestas de la presidente en la sesión de este martes 8 de septiembre: entérate de las decisiones del gobierno federal ante los cuestionamientos de la prensa.

Mañanera Sheinbaum hoy martes 8 de septiembre.
Mañanera Sheinbaum: Puntos clave hoy martes 8 de septiembre, resumen EN VIVO.|Gobierno de México.

Escrito por: América López, Ollinka Méndez

Con información de: Agustín Rodríguez

Los titulares de las dependencias federales presentaron el informe de avance de sus áreas en Palacio Nacional y abrieron el diálogo con los reporteros sobre los temas clave de la agenda pública. En Azteca Noticias te mostramos los datos precisos y el resumen de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 8 de septiembre de 2026?

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