¿De qué trató la mañanera este lunes 21 de septiembre? Resumen EN VIVO

Las autoridades de la federación arrancaron la semana en Palacio Nacional desglosando las metas y avances de sus obras prioritarias, para luego abrir espacio a los cuestionamientos de la prensa. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis rápida con las decisiones y cifras más importantes del día.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 21 de septiembre de 2026?