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¿De qué trató la mañanera este lunes 21 de septiembre? Resumen EN VIVO

Sigue al instante los reportes expuestos desde Palacio Nacional este lunes 21 de septiembre. Revisa las cifras del gobierno federal y los anuncios de la presidente en vivo.

¿De qué trató la mañanera de este lunes 21 de septiembre?
Mañanera Sheinbaum: ¿De qué trató este lunes 21 de septiembre? Resumen EN VIVO.|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Las autoridades de la federación arrancaron la semana en Palacio Nacional desglosando las metas y avances de sus obras prioritarias, para luego abrir espacio a los cuestionamientos de la prensa. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis rápida con las decisiones y cifras más importantes del día.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 21 de septiembre de 2026?

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