¿De qué trató la mañanera este lunes 21 de septiembre? Resumen EN VIVO
Sigue al instante los reportes expuestos desde Palacio Nacional este lunes 21 de septiembre. Revisa las cifras del gobierno federal y los anuncios de la presidente en vivo.
Las autoridades de la federación arrancaron la semana en Palacio Nacional desglosando las metas y avances de sus obras prioritarias, para luego abrir espacio a los cuestionamientos de la prensa. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis rápida con las decisiones y cifras más importantes del día.