Resumen EN VIVO de la mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy miércoles 30 de septiembre

El gabinete federal presentó la evaluación final del mes en materia de temas relevantes desde Palacio Nacional, para después dar paso a las preguntas de la prensa. En Azteca Noticias te mostramos los datos concretos y las resoluciones de la sesión al instante.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 30 de septiembre de 2026?