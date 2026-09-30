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Amílcar Olán se esconde en Suiza: ¿Cómo lo encontró el reportero Irving Pineda?

Resumen EN VIVO de la mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy miércoles 30 de septiembre

Consulta en tiempo real las cifras expuestas en Palacio Nacional este miércoles 30 de septiembre. Revisa los acuerdos del gabinete y las respuestas de la presidente en vivo.

Mañanera de Sheinbaum.
Mañanera de Sheinbaum: Resumen EN VIVO hoy miércoles 30 de septiembre|Gobierno de México.

Escrito por: América López

El gabinete federal presentó la evaluación final del mes en materia de temas relevantes desde Palacio Nacional, para después dar paso a las preguntas de la prensa. En Azteca Noticias te mostramos los datos concretos y las resoluciones de la sesión al instante.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 30 de septiembre de 2026?

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