Resumen EN VIVO de la mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy miércoles 30 de septiembre
Consulta en tiempo real las cifras expuestas en Palacio Nacional este miércoles 30 de septiembre. Revisa los acuerdos del gabinete y las respuestas de la presidente en vivo.
El gabinete federal presentó la evaluación final del mes en materia de temas relevantes desde Palacio Nacional, para después dar paso a las preguntas de la prensa. En Azteca Noticias te mostramos los datos concretos y las resoluciones de la sesión al instante.