Gaseros se manifiestan este miércoles 25 de noviembre en accesos carreteros hacia la Ciudad de México (CDMX), lo que podría complicar la movilidad en el país. El Gremio Gasero Nacional A.C. convocó a una protesta pacífica a partir de las 11:00 horas, con el objetivo de exigir acuerdos que fortalezcan al sector y aseguren el suministro de gas. La organización advirtió que podrían realizar cierres en varias entradas carreteras si no son atendidas sus demandas.

Gremio de Gaseros se manifiesta Entre sus peticiones, el Gremio de Gaseros exige ya no ser extorsionados por las autoridades (Gremio de Gasero Nacional)

¿Dónde estarán los gaseros y qué carreteras afectan?

Los operadores de pipas y camiones repartidores concentran su movilización en cinco puntos clave de ingreso a la Ciudad de México:

Autopista México-Puebla

Autopista México-Cuernavaca

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Querétaro

Accesos por Ecatepec

¿Por qué protestan?: Acusan de extorsiones y trabas

En su pronunciamiento exigen cuatro puntos concretos:

Alto a la extorsión: señalan a la Guardia Nacional, policía estatal y local por extorsionarlos y afectar sus regulaciones y permisos.

señalan a la Guardia Nacional, policía estatal y local por extorsionarlos y afectar sus regulaciones y permisos. Mejores comisiones: exigen un margen operativo justo y comisiones adecuadas para autotanques y repartidores de gas portátil.

exigen un margen operativo justo y comisiones adecuadas para autotanques y repartidores de gas portátil. Competencia desleal: acusan a empresas que ofrecen descuentos indebidos sin garantizar condiciones viables.

acusan a empresas que ofrecen descuentos indebidos sin garantizar condiciones viables. Menos tramitología: piden trámites ágiles, sobre todo en el cambio y refrendo de placas de circulación.

El ultimátum que ya habían lanzado al Gobierno Federal

El 19 de noviembre, la asociación publicó un comunicado para el Gobierno Federal donde advirtió que la sobrerregulación, las nuevas normativas y el retraso de la Comisión Nacional de Energía en actualizar trámites los dejaron en la insolvencia. Aseguran que autoridades federales, estatales y municipales aprovechan cualquier pretexto para detenerlos con abuso de fuerza, aunque carezcan de facultades. Como distribuyen el 80% del Gas LP, avisaron que sin solución inmediata harían protestas y paro de labores. Aun así, afirman que buscan realizar una manifestación pacífica.