¿Poco caos vial? En estas avenidas se esperan manifestaciones hoy 23 de diciembre en CDMX

Como cada año, los niños y sus familias acuden al Monumento a la Revolución, donde se instala una feria y pequeños escenarios en los que se toman la tradicional fotografía con los Reyes Magos o Santa Claus .

Esta verbena navideña se realizará hasta el 6 de enero de 2026, en la explanada del Monumento a la Revolución y la Avenida de la República, hasta su cruce con Paseo de la Reforma.

Para que los automovilistas no queden atrapados en el caos vial, pueden utilizar avenidas cercanas, como Insurgentes y México-Tenochtitlán.