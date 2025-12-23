¿Poco caos vial? En estas avenidas se esperan manifestaciones hoy 23 de diciembre en CDMX
Ya falta poco para celebrar Navidad, mientras eso ocurre, los automovilistas deben poner atención a las manifestaciones que afectarán a la CDMX hoy.
Los automovilistas están atentos a las manifestaciones en la Ciudad de México ( CDMX ) esta temporada vacacional, ya que por tratarse de los últimos días de 2025, es probable que las marchas y protestas ocurran con menos frecuencia.
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer dónde se realizarán las manifestaciones programadas para hoy 23 de diciembre. ¡Te decimos qué avenidas estarán afectadas!
Manifestaciones CDMX: Lista de avenidas en alcaldía Cuauhtémoc donde se esperan protestas hoy 23 de diciembre
Verbena Navideña complica circulación: ¿En qué calles?
Como cada año, los niños y sus familias acuden al Monumento a la Revolución, donde se instala una feria y pequeños escenarios en los que se toman la tradicional fotografía con los Reyes Magos o Santa Claus .
Esta verbena navideña se realizará hasta el 6 de enero de 2026, en la explanada del Monumento a la Revolución y la Avenida de la República, hasta su cruce con Paseo de la Reforma.
Para que los automovilistas no queden atrapados en el caos vial, pueden utilizar avenidas cercanas, como Insurgentes y México-Tenochtitlán.
#PrecauciónVial | Hoy 23 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2026, se realizará Romería Navideña a partir de las 12:00hrs. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/73FrDY2JZX— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 23, 2025
Cierran la lateral de Fray Servando Teresa de Mier
En la CDMX los festejos decembrinos comenzaron desde hace unos días, uno de ellos se ubica en la lateral de Fray Servando Teresa Mier, donde las familias pueden disfrutar de juegos mecánicos y otras actividades.
Sin embargo, esta romería navideña complica la circulación para los conductores que se dirigen al oriente de la capital, desde H. Congreso de la Unión hasta Cucurpe. Si quieren evitar la zona, pueden usar la Avenida del Taller.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en lateral de Fray Servando Teresa Mier al Oriente desde H. Congreso de la Unión hasta Cucurpe, por verbena navideña. #AlternativaVial carriles centrales, Cecilio Robelo y Av. del Taller. pic.twitter.com/xGI7GUxY3u— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 23, 2025
Vecinos realizan un bloqueo en la colonia Lomas del Chamizal
Un grupo de manifestantes cerró la circulación en el cruce de Bosques de la Reforma y Fábrica de Cartuchos, en la colonia Lomas del Chamizal, alcaldía Cuajimalpa.
Aquellas personas que tienen pensado circular por esa zona, ubicada al sur de la CDMX, las mejores alternativas viales son Paseo de los Laureles, Paseo de los Tamarindos y Paseo de los Ahuehuetes.
09:25 #PrecauciónVial | Por bloqueo en Bosques de la Reforma y Fábrica de Cartuchos, col. Lomas del Chamizal, alcaldía Cuajimalpa, por manifestantes. #AlternativaVial Paseo de los Laureles, Paseo de los Tamarindos y Paseo de los Ahuehuetes. pic.twitter.com/mQm1WNLPrU— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 23, 2025
Cuidado al circular en inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez
A las 3:30 de la tarde se esperan complicaciones viales en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, por un evento programado en ese recinto.
El Centro de Orientación Vial recomienda utilizar alternativas viales, entre ellas, la Calzada Ignacio Zaragoza, la Avenida Té, la Avenida Plutarco Elías Calles y el Eje 4 Oriente Canal Río Churubusco.
¡Atención a las manifestaciones hoy en la alcaldía Cuauhtémoc!
La zona centro de la CDMX tendrá movilizaciones sociales, una de ellas comenzará a las 10:00 de la mañana, en la calle República de Cuba #11, colonia Centro Histórico.
También se esperan otras dos manifestaciones, en los siguientes horarios y puntos:
- 11:00 de la mañana, en los Juzgados Penales del Poder Judicial de la CDMX, ubicados en Dr. Lavista #114, colonia Doctores.
- 4:00 de la tarde, en el Hemiciclo a Benito Juárez, localizado en Avenida Juárez #50, colonia Centro Histórico.
Cuidado con una protesta en la alcaldía Milpa Alta
De acuerdo con la SSC, a las 9:00 de la mañana se espera una manifestación en la explanada de la alcaldía Milpa Alta, que se localiza en el cruce de Avenida México y Avenida Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta.
Por lo anterior, las autoridades pidieron a los automovilistas estar al pendiente, ya que podría complicarse la circulación en las vialidades antes mencionadas.
¿Qué autos no circulan hoy en CDMX?
Para evitar multas, los conductores deben tener en cuenta que el programa Hoy No Circula aplica este martes para los vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa, con holograma de verificación 1 y 2.
La restricción aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y en caso de no seguir la medida, se pueden aplicar multas que van de 20 a 30 UMAS, equivalente a 2 mil 263 y 3 mil 395 pesos.
Para este martes, los #vehículos que no circulan son los que tienen engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, y holograma 1 y 2.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 23, 2025
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la #CDMX y municipios del #Edomexhttps://t.co/PbUlsMpZX7 pic.twitter.com/Plboz4Jio0