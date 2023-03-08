Manifestaciones en el mundo por Día Internacional de la Mujer hoy 8M 2023

Manifestaciones y marchas que se han llevado a cabo en varias ciudades del mundo, han marcado este Día Internacional de la Mujer.

Una jornada del 8M 2023 que también ocurre después de un año en el que a las niñas en Afganistán se les prohibió la educación, que estallaron protestas masivas por los derechos de las mujeres en Irán y en que se revocó un fallo histórico sobre el aborto en Estados Unidos.

Durante la jornada del Día Internacional de la Mujer, hoy 8M 2023, se han registrado manifestaciones en las ciudades europeas de París, Berlín y Grecia, además de las registradas en las ciudades asiáticas de Beirut, Yakarta, Singapur, entre otros lugares.

Cabe señalar que temas como el aborto y los derechos reproductivos se encuentran en la agenda de las manifestaciones mundiales durante el Día Internacional de la Mujer 8M 2023 y estas suceden a tan solo nueve meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, anulara el histórico fallo "Roe v. Wade" del año de 1973 que reconoció el derecho constitucional de las mujeres al aborto.

Happy #InternationalWomensDay There's much to celebrate ✨ about women's achievements, yet we all know there's more to do. Worldwide🌎 let's #EmbraceEquity & build a better world for women everywhere. Collectively we can all forge positive change #IWD2023👉🏽https://t.co/yvAXmQnnxd pic.twitter.com/bwXu5EVyg1 — Women's Day (@womensday) March 8, 2023

Mujeres de Reino Unido marchan en apoyo de las mujeres en Irán

Durante esta jornada del 8 de marzo 2023, en el Reino Unido, docenas de manifestantes marcharon en las calles de Londres, lo hicieron utilizando disfraces inspirados en la novela y la serie de televisión "The Handmaid's Tale" en apoyo de las mujeres en Irán.

La muerte de Mahsa Amini, jovencita de 23 años, mientras se encontraba bajo la custodia de la policía moral en Teherán, desató las mayores protestas antigubernamentales en Irán en años.

A protest show by a group of women for International Women's Day dressed as maids, adapted from the series "Story of Maids" in London - Wednesday the 8th of March!#ننگ_بر_فتنه_۵۷ #RezaPahlavi #IRGCterrorists #MEKterrorists #رضاپهلوی #من_وکالت_میدهم #قدرت_مردم_متحد pic.twitter.com/n9vuEdEx3H — Changiz Sadr, P.Eng., FEC, CISSP (@csadr) March 8, 2023

Presidente Putin envía mensaje a mujeres rusas en Día de la Mujer

En este día Día Internacional de la Mujer, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció a las mujeres, principalmente a las militares que actualmente sirven en Ucrania durante la Operación Militar Especial.

En el marco del Día de la Mujer, Kristina Kim, una sargento Junior del ejército ruso ha señalado que: "En este momento difícil para nosotros, nuestro país está protegiendo las fronteras históricas. Servir al estado es lo principal que debe hacer un ciudadano de la Federación Rusa. Debemos proteger nuestra historia y tradiciones".

Putin recorded a message for Russian women on International Women's Day.



He spoke of the "sublime, respectful attitude towards motherhood" in Russia. That is probably why he sends their sons and husbands to die. pic.twitter.com/2ByrnMj2Tn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 8, 2023

Enfrentamientos con la policía durante manifestación por el Día de la Mujer en Sri Lanka

En Sri Lanka, cientos de mujeres salieron a las calles para exigir a su gobierno que proteja los derechos de las mujeres. La policía antidisturbios bloqueó una de las principales avenidas de la capital y se registraron algunos enfrentamientos.

Durante su Marcha 8M 2023 por el Día Internacional de la Mujer, Harini Amersuriya, una parlamentaria de Sri Lanka, señala que: "El día de la mujer es un día internacional. Es en este día que las mujeres de todo el mundo luchan por sus derechos. Vinimos aquí para proteger ese derecho también".

This International Women’s Day we asked a few exceptional #women what advice they would give to their younger selves and youth of today.



Happy International Women’s Day from us to you. 💙👩‍🦰#WomenForHope #ForEveryChild #ForEveryGirl #IWD2023 pic.twitter.com/2GG0IVM2st — UNICEF Sri Lanka (@UNICEF_SriLanka) March 8, 2023

Igualdad de oportunidades para las mujeres es clave para un mundo mejor: Papa Francisco

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el papa Francisco condenó la violencia y los prejuicios contra las mujeres y dijo que conceder igualdad de salarios y oportunidades podría ayudar a crear un mundo más pacífico.

Papa Francisco en Día Internacional de la Mujer 2023

Me gusta pensar que si las mujeres pudieran disfrutar de la plena igualdad de oportunidades, podrían contribuir sustancialmente al cambio necesario hacia un mundo de paz, inclusión, solidaridad y sostenibilidad integral.

En el prefacio de un libro publicado por el sitio web "Vatican News" en este 8M 2023, el Sumo Pontífice hizo hincapié en las diferencias entre hombres y mujeres, pero pidió "igualdad en la diversidad" en "un campo de juego abierto a todos los jugadores".

La jornada este 8M 2023, Día Internacional de la Mujer es aún muy joven por lo que se planean más marchas y manifestaciones en otras ciudades del mundo en las que el común denominador es buscar la igualdad de derechos para las mujeres.