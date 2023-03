Conoce los horarios y rutas de las movilizaciones en los estados por la Marcha 8M 2023

El próximo miércoles se llevará a cabo la Marcha 8M 2023 como parte del Día Internacional de la Mujer, por lo que es importante conocer los horarios y rutas de las distintas movilizaciones que habrá a lo largo de México, a fin de que puedas tomar tus precauciones.

Durante la marcha del año 2022, en la Ciudad de México se registraron más de 75 mil asistentes, por lo que se estima que este año se supere o al menos mantenga la cifra; la movilización dará inicio a las 15:30 horas en el Monumento a la Revolución con dirección hacía el Zócalo, sin embargo, esto puede modificarse conforme se acerque la fecha.

Fecha y ruta de la marcha del 8M 2023 en Edomex

Algunos colectivos feministas del Edomex, como QualitaMX, invitaron a las personas a participar en la Marcha 8M 2023 a las 14:30 horas. El punto de encuentro será en el Parque Simón Bolivar y se espera que comiencen a las 15:00 horas; no obstante, no han ofrecido más detalles sobre la ruta oficial, aunque se plantea la posibilidad de que concluya en el centro histórico de Toluca.

Agregaron que a la marcha del Día Internacional de la Mujer no pueden asistir hombres y está prohibido consumir drogas o acudir bajo los efectos del alcohol, esto por motivos de seguridad, pues se esperan más de siete mil asistentes.

Se prohíbe la asistencia de hombres, de igual manera se les comunica que no puede asistir con drogas, ni alcohol durante la marcha. Expresó el bloque feminista.

¿Cuándo será la marcha feminista del 8 de marzo de 2023 en Guadalajara?

En redes sociales, la red feminista de Guadalajara indicó que el próximo miércoles participarán en la marcha del 8 de marzo de 2023. La cita será a las 15:00 horas en la plaza Imelda Virgen, posteriormente se tiene estimado que salgan a las calles a las 17 horas, con dirección hacia la Glorieta de los Desaparecidos.

💜 PARAR Y CUIDARNOS 💜



Una vez más nos convocamos a encontrarnos y tomar las calles este 8M porque las violencias atentan con nuestras vidas todos los días, porque necesitamos parar a escucharnos, reconocernos

reconstruirnos y cambiarlo todo 🔥 pic.twitter.com/mBFNthYyNG — #YoVoy8deMarzo (@YoVoy8deMarzo) February 17, 2023

Para ello, el gobierno de Guadalajara informó que las acompañarán 100 mujeres policías, esto con la intención que atiendan las necesidades que surjan en la congregación, pues el año pasado asistieron más de 15 mil personas a la marcha del 8M.

Ruta de la marcha por el Día de la Mujer en Morelos

El estado de Morelos contempla que la marcha saldrá a las 14 horas desde la Glorieta de Tlaltenango y se dirigirá hacia la Plaza de Armas, misma que se sitúa al norte de la ciudad. En esta ocasión pidieron participar con ropa negra y mantenerse al tanto de los comunicados ofrecidos por las organizadoras del evento.

Asimismo, resaltaron que la Marcha 8M está integrada por mujeres que fueron víctimas de violencia, mismas que estarán acompañadas de sus familiares, y algunas acudirán en representación de las que han perdido la vida.

Las marchas del 8M 2023 en otros estados

La mayoría de los estados tienen contempladas marchas del 8M 2023, sin embargo, unos pocos descartaron participar en movilizaciones y mejor realizar activaciones. Por esa razón, te decimos algunas movilizaciones en distintas entidades durante el Día Internacional de la Mujer.



Campeche: Se reunirán en la Glorieta Camarón a las 18:00 horas



Chihuahua: El punto de partida es en Pancho Villa a las 16:00 horas



Guerrero:La alameda Granados Maldonado congregará a todas las personas a las 15:00 horas



Michoacán: Ciudad Universitaria en punto de las 15:30 horas



Monterrey: La Explanada de los Héroes albergará la marcha a las 18:00 horas



Sinaloa: Diversos bloques saldrán del Monumento a la Mujer a las 16:30 horas

No obstante, en Aguascalientes no oficializaron una marcha, en lugar de ello, abrieron un espacio para realizar otro tipo de manifestación. En Chiapas la convocatoria aún no está definida, pero el Colectivo Chuvajetik lo organiza.

El miércoles 8 de Marzo, ejerzamos nuestro derecho a manifestarnos. Por que sabemos que en Mazatlán la ola morada llegó como tsunami💜



Nos vemos en el monumento a Lola Beltrán para marchar junto con el atardecer hacia el clavadista. pic.twitter.com/GSltbJOu4a — Perlas del Pacífico (@PerlasdelP) February 25, 2023

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo?

En 1975 la Organización de las Naciones Unidas hizo oficial el 8 de marzocomo el Día Internacional de la Mujer, sin embargo, este surge tras años de represión en la que mujeres lucharon por sus derechos al exigir igualdad laboral y mejores condiciones de vida.

Diversos estudiosos del tema coinciden que la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908 fue el movimiento que inició el cambio, ahí se juntaron más de 15 mil personas para exigir mejores salarios, menos horas de trabajo y el derecho a votar.