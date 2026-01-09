Viernes de caos vial en CDMX: Afectaciones en el Zócalo, protestas y eventos masivos hoy 9 de enero

Hoy, viernes 9 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) vivirá una jornada complicada en materia de movilidad, pues destaca una movilización de motociclistas que cruzará del oriente al centro de la capital y diversas protestas sociales.

La afectación vial más significativa se prevé a partir de las 12:30 horas, cuando el grupo "Motociclistas de la Ciudad de México" realice una rodada desde la estación del Metro Constitución de 1917 (Iztapalapa) rumbo al Zócalo Capitalino. El contingente exige justicia por la muerte de un compañero arrollado el pasado 3 de enero y su detención en el primer cuadro de la ciudad podría generar cierres viales importantes.

Simultáneamente, desde las 09:00 horas, el Zócalo será escenario de otra protesta encabezada por el colectivo "Resistencia y Defensa Animal", quienes se manifestarán frente al Edificio de Gobierno en rechazo al desalojo del Refugio Franciscano en Cuajimalpa y para exigir la devolución de los animales rescatados.

