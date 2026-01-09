Viernes de caos vial en CDMX: Afectaciones en el Zócalo, protestas y eventos masivos hoy 9 de enero
¡Toma precauciones! Este viernes la CDMX enfrenta una rodada masiva de motociclistas desde Iztapalapa al Zócalo, protestas animalistas frente a Gobierno y eventos deportivos en la Arena CDMX.
Hoy, viernes 9 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) vivirá una jornada complicada en materia de movilidad, pues destaca una movilización de motociclistas que cruzará del oriente al centro de la capital y diversas protestas sociales.
La afectación vial más significativa se prevé a partir de las 12:30 horas, cuando el grupo "Motociclistas de la Ciudad de México" realice una rodada desde la estación del Metro Constitución de 1917 (Iztapalapa) rumbo al Zócalo Capitalino. El contingente exige justicia por la muerte de un compañero arrollado el pasado 3 de enero y su detención en el primer cuadro de la ciudad podría generar cierres viales importantes.
Simultáneamente, desde las 09:00 horas, el Zócalo será escenario de otra protesta encabezada por el colectivo "Resistencia y Defensa Animal", quienes se manifestarán frente al Edificio de Gobierno en rechazo al desalojo del Refugio Franciscano en Cuajimalpa y para exigir la devolución de los animales rescatados.
Manifestaciones y bloqueos hoy 9 de enero 2026 en CDMX: Minuto a minuto
Agenda de Movilizaciones y Concentraciones hoy 9 de enero
Rodadas y Marchas
- 12:30 hrs - Motociclistas de la CDMX:
- Ruta: Metro Constitución de 1917 (Eje 8 Sur) hacia el Zócalo.
- Motivo: Exigen la detención de la presunta responsable de la muerte de un motociclista en Periférico Oriente.
- Impacto: Afectación en Calzada Ermita Iztapalapa y calles del Centro Histórico.
Concentraciones Sociales
07:30 hrs - Colectivo "Lirios Buscadores de Izcalli":
- Lugar: Metro Buenavista (Línea B).
- Motivo: Brigada de búsqueda de personas desaparecidas en la región Valle de Cuautitlán-Teoloyucan.
- 09:00 hrs - Colectiva "Somos Ellas":
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Iztapalapa).
- Motivo: Acompañamiento a una víctima de violación para exigir la vinculación a proceso del agresor.
- 12:00 hrs - Colectiva "Hijas de la Cannabis":
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque (Centro).
- Evento: "Street Rave 4:20", evento político-cultural por espacios seguros para usuarias.
Eventos de Entretenimiento y DeportivosPor la tarde-noche, la movilidad se verá afectada en zonas de espectáculos:
- 20:00 hrs - Básquetbol (Capitanes vs Santa Cruz Warriors): Arena Ciudad de México (Azcapotzalco).
- 20:30 hrs - Perfume de Gardenia: Auditorio Nacional (Reforma).
- 21:00 hrs - Rodada Ciclista "Roma Bikers": Del Parque México hacia Circuito Interior.
Habrá doble Hoy No Circula este viernes en CDMX y Edomex; se mantiene contingencia ambiental
La contingencia ambiental por ozono activó el doble Hoy No Circula para este viernes 9 de enero en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán suspender la circulación de sus vehículos en un amplio horario y en diversas zonas metropolitanas.
Los vehículos que no circulan hoy son:
- Vehículos con holograma 2.
- Vehículos con holograma 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.
- Vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
- Vehículos sin holograma de verificación (antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico o placas foráneas), bajo las mismas restricciones que el holograma 2.
- 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en PAR.
- Vehículos de carga local y federal, que no podrán circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en programas de autorregulación.
- Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2”, con restricción de 10:00 a 22:00 horas, conforme a su holograma y terminación.