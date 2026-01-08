Activan alerta por contingencia ambiental y doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Ciudad de México y el Estado de México, luego de que se registraran niveles elevados de contaminación que representan un riesgo para la salud de la población.

De acuerdo con la información oficial, a las 16:00 horas se detectó una concentración máxima de ozono de 160 partes por billón (ppb) en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la alcaldía del mismo nombre, en la Ciudad de México. Este valor supera los límites establecidos y obligó a la activación inmediata del protocolo ambiental.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México explicó que un sistema de alta presión se mantiene sobre el centro del país, lo que ha generado estabilidad atmosférica, poca humedad y escasa ventilación en la ZMVM.

A estas condiciones se sumó una temperatura máxima de 25 grados Celsius, considerada atípica para esta temporada, lo que favoreció la formación y acumulación de ozono, así como la baja dispersión de sus precursores contaminantes.

Estas condiciones meteorológicas adversas hicieron necesario activar la contingencia para reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

¿Qué implica la Fase 1 de contingencia ambiental?

Con la activación de la Fase 1, entran en vigor medidas obligatorias para disminuir la emisión de contaminantes. Entre las más relevantes se encuentra el doble Hoy No Circula que aplicará mañana viernes en la ZMVM.

Las restricciones vehiculares quedan de la siguiente manera:

No circulan vehículos con holograma 2.

No circulan vehículos con holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0.

No circulan vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul, con terminación de placa 9 y 0.

Estas medidas buscan reducir el número de autos en circulación y, con ello, la generación de contaminantes que agravan la calidad del aire.

Recomendaciones para cuidar la salud durante la contingencia

Además de las restricciones vehiculares, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la población:

Evitar actividades físicas al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, cuando los niveles de ozono son más altos.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales sobre la calidad del aire.

Reducir el uso del automóvil y optar por transporte público o trabajo a distancia, si es posible.

Prestar especial atención a síntomas respiratorios, como ardor en ojos y garganta, tos o dificultad para respirar.

La CAMe continuará evaluando la evolución de las condiciones atmosféricas y determinará si la contingencia se mantiene, se intensifica o se levanta en las próximas horas.