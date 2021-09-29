Manny Pacquiao anuncia su retiro del box ¡Cuelga los guantes!

Manny Pacquiao hizo oficial su retiro del boxeo a los 42 años de edad y días después de que anunció que será candidato a la presidencia de Filipinas. "PacMan" se despidió del box en un video que difundió en sus redes sociales: "Goodbye boxing".

En el clip se observan fragmentos de la vida de Manny Pacquiao, desde que era niño, sus peleas emblemáticas y se observa también el apoyo de sus fans y su familia a lo largo de su trayectoria en el box.

"A los mejores fans y al mejor deporte del mundo. ¡Gracias! Gracias a todos por los maravillosos recuerdos. Es la decisión más dura que he realizado, pero me siento en paz. Persigue tus sueños, trabaja duro y observa lo que ocurre. Adiós, boxeo", escribió el filipino en el video difundido en Twitter, Instagram y Facebook.

El pugilista dijo que esta "es la decisión más dura que realizado, pero me siento en paz. Persigue tus sueños, trabaja duro y observa lo que ocurre. Adiós, boxeo".

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Manny Pacquiao entre el boxeo y la política

Manny Pacquiao se subió por última vez al ring en agosto pasado, cuando perdió ante Yordenis Ugás, en ese momento se habló de su posible retiro debido a su edad, aunque en ese momento el deportista no tomó un decisión contundente, fueron sus compromisos políticos los que finalmente le hicieron tomar la decisión de su retiro.

Ya había combinado la política con el boxeo, lo hizo en el año 2010 cuando fue congresista y desde 2016 como senador, aunque en esa ocasión si había anunciado su retirada, pero meses más tarde decidió volver al darse cuenta de que podía compaginar ambas actividades.

Incluso, extendió su carrera hasta este 2021, aunque sus peleas eran mucho más limitadas.

El púgil venció a campeones mundiales como el tailandés Chatchai Sasakul, el mexicano Marco Antonio Barrera, el estadounidense David Díaz, Óscar de la Hoya, el puertorriqueño Miguel Cotto y Timothy Bradley. En 2015 perdió contra el estadounidense Floyd Mayweather.

En su carrera ganó títulos mundiales en el peso mosca, supergallo, pluma, superpluma, ligero, superligero, wélter y superwelter.

El boxeador fue aliado del polémico presidente Rodrigo Duterte, pero su relación se tornó en rivalidad en junio pasado luego de que denunció la política exterior del gobierno con China y supuestos casos de corrupción.

Hace unos días anunció que se presentará como candidato a la presidencia de Filipinas para las elecciones que se celebrarán en mayo del próximo año.

"Hoy, aceptó con valentía el desafío de postularme como presidente de la República de Filipinas, con un mensaje para aquellos que se están aprovechando del pueblo filipino: ¡Se ha acabado su tiempo!" dijo en sus redes sociales.

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