Manny Pacquiao se declara candidato a la presidencia de Filipinas

La estrella del boxeo internacional, Manny Pacquiao, dijo este domingo que se presentará como candidato a la presidencia de Filipinas para las elecciones que se celebrarán el próximo año.

Hoy, acepto con valentía el desafío de postularme como presidente de la República de Filipinas, con un mensaje para aquellos que se están aprovechando del pueblo filipino: ¡Se ha acabado su tiempo!, dijo en sus redes sociales.

El Partido Democrático Filipino-Poder Popular (PDP-Laban) que actualmente gobierna en Filipinas, propuso este domingo a Manny Pacquiao como el candidato presidencial, anunció el senador Aquilino Pimentel III, reportó una agencia internacional.

Te puede interesar: Pacquiao condena ataques en EUA y dice “peleen conmigo”

Manny Pacquiao aceptó la candidatura de sus aliados políticos durante la asamblea nacional del bando del partido PDP-Laban, días después de que una facción rival propuso al senador Christopher Go, antiguo ayudante del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Sin embargo, rechazó la candidatura.

"Soy un luchador y siempre lo seré dentro y fuera del ring", dijo Manny Pacquiao, de 42 años, actual senador. "Acepto su nominación como candidato a presidente de la República de Filipinas".

Manny Pacquiao y su carrera como boxeador

Manny Pacquiao, considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y el único que ha ganado títulos mundiales en ocho divisiones diferentes, no mencionó nada sobre la continuidad de su carrera profesional de 26 años.

En una de sus últimas peleas, en la que buscaba recuperar el cinturón de campeón mundial de boxeo en la categoría de peso wélter, Manny Pacquiao fue derrotado por el cubano Yordenis Ugás.

Camino a la presidencia de Filipinas

La agencia internacional reportó que, a pesar de su popularidad, Manny Pacquiao está por detrás de los favoritos en las encuestas de opinión, la cuales han sido encabezadas constantemente por la hija de Rodrigo Duterte, Sara Duterte-Carpio.

En julio, Manny Pacquiao había perdido el liderazgo del PDP-Laban, semanas después de desafiar a Duterte por su posición sobre China y frente a la corrupción, pero su destitución fue rechazada por su facción.

Las elecciones presidenciales se celebrarán en Filipinas en mayo de 2022.