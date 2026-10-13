Exdirector de Juegos y Sorteos avaló apuestas en línea a red cercana a Adán Augusto y Amílcar Olán

Un día antes de dejar su cargo, Manuel Marcué Díaz, director de Juegos y sorteos de Gobernación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), autorizó apuestas por internet a una empresa vinculado con el abuelo materno de Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy López Beltrán.

Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el 28 de junio del 2023, Marcué Díaz autorizado a “Super Juegos Robin” y “Luxury de México” captar apuestas mediante los sitios “ betwarrior.mx ” y “ bnetwarrior.com.mx ”.

Los contratos millonarios entre Marcué y Amílcar Olán

Marcué Díaz es considerado ahijado político de Adán Augusto López, y fue gracias al hoy senador de Morena, que llegó a Juegos y Sorteos en enero del 2022.

Como administrador de la Secretaría de Salud de Tabasco, Marcué Díaz otorgó contratos por más de 214 millones de pesos a Romedic, empresa farmacéutica y proveedora de insumos médicos, propiedad de Amílcar Olán.

