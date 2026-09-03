“El Niño” 2026: el mapa que revela en qué partes del mundo lloverá más y dónde habrá sequías

El fenómeno de “El Niño” se fortalece y los pronósticos apuntan a que se podría convertir en un evento muy fuerte durante el otoño-invierno 2026-2027, con efectos muy distintos según cada región del planeta.

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos estima que las probabilidades de que alcance el nivel considerado un “súper El Niño” ya superan el 90%.

¿Dónde lloverá más y dónde habrá sequía por El Niño?

El sistema El Niño-Oscilación del Sur es un evento climático que consiste en el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico, por lo que altera el patrón de lluvias en diferentes partes del mundo.

Un mapa elaborado por el Center for Climate Systems Research de la Universidad de Columbia, y que combina distintos modelos climáticos, muestra qué regiones tienen mayores probabilidades de recibir lluvias por encima o por debajo de lo habitual entre septiembre y noviembre de 2026.

Los colores verde y azul representan las zonas con mayores probabilidades de registrar lluvias superiores al promedio, mientras que los tonos amarillo y marrón señalan áreas con sequía, como la cuenca del Amazonas, Australia y el sur de África.

Norteamérica, como el centro y sur de Estados Unidos, además del norte de México, presentan un color azul y verde por lo que indica alta humedad. Es decir, las probabilidades de lluvias podrían rebasar la media.

Sudamérica aparece entre las regiones más secas, especialmente en el norte del continente, la cuenca del Amazonas y el noreste de Brasil.

¿Cuándo alcanzará su mayor intensidad El Niño y cuánto durará?

El fenómeno podría mantener su influencia durante los próximos meses e incluso extenderse hasta la primavera de 2027, por ello los especialistas advierten que el mapa podría ir cambiando conforme se intensifique.

En México, uno de los principales efectos previstos es una disminución de las precipitaciones en el centro y sur de México, lo que podría aumentar el riesgo de sequía durante la temporada.

En el noroeste y noreste del país podrían registrarse más lluvias durante la temporada seca, relacionadas con una posible mayor entrada de frentes fríos.

