Conoce el nuevo mapa de transporte del Edomex: Estas son las rutas de Movimex

Si te mueves todos los días por el Edomex, ya puedes consultar en un solo mapa de transporte las principales conexiones de la red pública mexiquense; el nuevo Mapa Movimex reúne los recorridos de la Zona Metropolitana del Valle de México y de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

La herramienta permite ubicar trayectos, correspondencias, conexiones y distancias entre los distintos servicios; así, quienes utilizan el transporte público del Edomex pueden identificar cómo enlazar diferentes puntos de su recorrido antes de trasladarse por el Estado de México.

¿Qué transportes aparecen en el Mapa Movimex?

La red integra diferentes modalidades de movilidad que funcionan de manera complementaria en el Estado de México; entre ellas aparecen sistemas de transporte masivo, servicios concesionados y opciones destinadas a conectar distintas regiones.

Dentro del mapa están incorporados el Mexibús, Mexicable, Trolebús, tren eléctrico y corredores naturales, con sus respectivas rutas.

Estas son las rutas del Mexibús

El sistema contempla recorridos como Ojo de Agua-Ciudad Azteca, Ojo de Agua-Terminal de Pasajeros, Las Américas-La Quebrada, Las Américas-Río de los Remedios y Chimalhuacán-Pantitlán .

También aparecen Acuitlapilco-CEDA Chicoloapan, Terminal UMB-La Raza, Lechería-CETRAM El Rosario, Lerma-Zinacantepec Centro y General Vicente Villada-CBTIS 6 .

Mexicable y Trolebús también forman parte

En Mexicable se incluyen las conexiones Santa Clara-La Cañada, Hank González-Indios Verdes, Mexipuerto Cuatro Caminos-Izcalli Chamapa/Lomas del Cadete y Tlalnepantla-Nicolás Romero .

El Trolebús contempla los recorridos Chalco-Santa Marta y Puente Blanco-San Buenaventura .

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Los corredores amplían las conexiones

El mapa también incorpora corredores de las zonas Norte, Poniente, Oriente y Toluca; entre ellos están Indios Verdes-Zumpango, CEDA Ecatepec-Zumpango, AIFA-Tizayuca, Cuatro Caminos-Loma Colorada, DIF Ecatepec-Texcoco de Mora y Pantitlán-Av. Acuitlapilco .

Para la zona de Toluca aparecen rutas como Toluca Centro-Tenango de Arista, Estación Toluca Centro-Villa Cuauhtémoc, Estación Toluca Centro-Santa María Zolotepec, Estación Metepec-San Bartolomé Tlatelulco y Circuito Tolloca .