En el marco de la conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el secretario de Cultura del gobierno de Puebla, Fritz Glockner, generó fuertes críticas en redes sociales tras referirse a las asistentes a un acto oficial como “el maravilloso sexo que da vida”.

La expresión, pronunciada precisamente en una jornada dedicada a exigir el fin de las violencias y la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres, fue señalada por reducir la identidad y los derechos femeninos exclusivamente a su función biológica y reproductiva, es decir, a un vientre, además de incurrir en una confusión conceptual entre la categoría biológica de “sexo” y la construcción social de “género”, eje central de la agenda del 25 de noviembre.

🗳️📌"Evidentemente, es un placer estar rodeado del maravilloso sexo que da vida".



Así lo dijo Fritz Glockner, secretario de cultura de Alejandro Armenta, en el 25N.#FrasesDeLaDeformación pic.twitter.com/iJzOyoSPw6 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 25, 2026

Especialistas y activistas recordaron que reducir el valor de las mujeres a su capacidad de gestar reproduce estereotipos tradicionales que limitan su autonomía y ciudadanía plena, contradiciendo el propósito mismo de la conmemoración internacional. El episodio reavivó las críticas sobre la falta de perspectiva de género dentro de la administración estatal encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, donde no es la primera vez que un pronunciamiento oficial desata controversia por su carga sexista o inclusive machista.

El historial de frases polémicas de Alejandro Armenta sobre las mujeres

Las declaraciones de Fritz Glockner se suman a una serie de expresiones públicas realizadas previamente por el propio mandatario poblano, Alejandro Armenta, las cuales también han sido objeto de señalamientos por reproducir roles tradicionales de género o minimizar los feminicidios en la entidad. En diversas intervenciones públicas, el gobernador ha causado polémica al afirmar que las mujeres son “el motor del hogar” o que poseen una supuesta “naturaleza” orientada al cuidado y la conciliación familiar.

¿Y qué pensará la presidenta Sheinbaum de esta declaración?



Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, consideró que las mujeres no pueden gobernar donde hay inseguridad



📹 @CarlosGaleanaB pic.twitter.com/eGkCjv84pt — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 18, 2026

Asimismo, el titular del Ejecutivo estatal ha sido cuestionado por declaraciones en las que vinculó la prevención de la violencia contra las mujeres con la preservación de los “valores familiares” o en las que pidió a las mujeres “cuidarse” y “no exponerse”, planteamientos que han advertido que trasladan la responsabilidad de la seguridad a las propias víctimas en lugar de garantizar la erradicación de la violencia institucional y social en Puebla.

Hace algunos meses, Alejandro Armenta fue duramente criticado por afirmar que hay municipios donde sería “muy delicado” poner a una mujer al frente.