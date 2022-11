¿Qué es el humanismo mexicano, el modelo político-económico de AMLO?

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó llamar humanismo mexicano al modelo económico-político y cultural se aplica en el país, esto durante su informe de cuarto año de gobierno.

En el Zócalo capitalino, AMLO destacó en su discurso que en su administración se combate la corrupción y que se terminaron con los privilegios, además de que su gobierno se enfoca en atender a los más necesitados y combatir la discriminación.

#Mensaje4años | El presidente @lopezobrador_ concluye su mensaje



"Continuemos impulsando la revolución de las consciencias, hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano"#Marcha4T pic.twitter.com/FxsYmioUqK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

“Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación en todas sus expresiones”.

El mandatario López Obrador dijo que actualmente se aplica un humanismo mexicano, además de que prevalecen las libertades, por lo que llamó a sus simpatizantes a continuar con la revolución de las conciencias.

“Sigamos haciendo historia, continuemos impulsando la revolución de las conciencias, hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano”, explicó AMLO.

¿En qué consiste el humanismo mexicano según AMLO?

El Presidente aseguró que el humanismo mexicano, modelo económico-político y cultural, reúne las ideas universales, el cual se basa principalmente en la diversidad cultural de México y de la historia política.

“El modelo de gobierno que estamos aplicando, mi propuesta sería llamarle humanismo mexicano, porque sí tenemos que buscar un distintivo, no solo por la frase atribuida al literato romano Tulio Terencio, de que nada humano nos es ajeno, sino porque nutriéndose de ideas universales, lo esencial, de nuestro proyecto de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política”, dijo.

#Mensaje4años | El presidente @lopezobrador_ informó que a su modelo de gobierno podría llamarlo “Humanismo Mexicano” #Marcha4T pic.twitter.com/Vy2N80GCdH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

Qué principios tiene el humanismo mexicano, según AMLO

Explicó que el humanismo mexicano tiene varios principios que ejerce la Cuarta Transformación, sobre lo político y económico, AMLO retomó ideas de Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo y Costilla.

“En lo político: no aceptamos el derrotismo, estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla: el pueblo que quiere ser libre, lo será”.

“El progreso sin justicia es retroceso, nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, es indispensable la justicia económica, se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirla todo en función de indicadores que no solo refleja realidades sociales, lo fundamental no es lo cuantitativo, sino cualitativa, sino la distribución”, dijo.

AMLO dijo que el humanismo mexicano se centra en atender a todos, pero sobre todo dar preferencia a los marginados históricamente.

“La estrategia central, política y social es respetar, atender y escuchar a todas y todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados”.