De Tony Stark hasta un lomito entre los asistentes a la marcha de AMLO

En el marco de la marcha de AMLO que se llevó a cabo este 27 de noviembre, se pudieron observar a personajes populares apoyando a la Cuarta Transformación; entre estos destacó la presencia del superhéroe de Marvel, Tony Stark, así como un lomito que se encontraba en la movilización.

En redes sociales se viralizaron fotografías y videos del personaje de cómics, el cual se encontraba marchando vestido con una camisa color guinda, característico de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Asimismo, Tony Stark llevaba un guante en su mano izquierda, como el de las películas de superhéroes.

Sin embargo, Tony Stark no fue el único que caminó junto a la Cuarta Transformación para apoyar al presidente López Obrador, pues también se encontraron diversos lomitos que asistieron acompañando a sus dueños.

Uno de los lomitos que destacó fue el que fue cargado por el mismo presidente para tomarse una foto.

Durante la #Marcha4T también a la "bendi" le tocó foto con el presidente López Obrador. pic.twitter.com/fKwzGBEiTE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

Por otro lado, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón compartió a través de su cuenta de Twitter un video de una joven cargando a su gatito, con la leyenda: "También hubo mascotas en la marcha, toda la familia a participar".

También hubo mascotas en la marcha ,toda la familia a participar pic.twitter.com/g4RNJpzbTk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 27, 2022

Además de los animales de compañía, se pudo observar la participación de un águila, la cual fue grabada en cámaras minutos previos a la llegada del presidente Andrés Manuel al Ángel de la Independencia, de donde salió la movilización.

Asimismo, destacó la participación de una familia que acudió a la marcha de AMLO acompañada de un gallo que vistieron con la banda presidencial. De igual manera, se pudieron observar botargas y peluches con la imagen del mandatario.

Miles celebraron la Cuarta Transformación|Fuerza Informativa Azteca

Durante la marcha de AMLO se pudieron observar también personas con tambores y maracas, con el fin de festejar los cuatro años de gobierno del morenista.

Contingentes folklóricos marcharon para celebrar la Cuarta Transformación bailando y aplaudiendo para demostrar su júbilo de encontrarse con el presidente López Obrador, el cual encabezó la movilización.

AMLO fue acompañado por corcholatas y gobernadores

Durante la marcha de AMLO, éste fue acompañado por las corcholatas: el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Algunos de los gobernadores que se presentaron para marchar junto al presidente fueron Julio Menchaga, de Hidalgo; Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos; Layda Sansores San Román, de Campeche; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Alfonso Durazo, de Sonora; y Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.

