Marcelo Ebrard sufre agresión durante marcha de AMLO

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, recibió una agresión en medio de la marcha convocada por el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se llevó a cabo este domingo 27 de noviembre.

En videos difundidos por usuarios en Twitter, se puede observar cómo mientras el canciller se encuentra caminando durante la marcha, alguien le escupe en la cara. Ante esto, Marcelo Ebrard se limpia y personas a su alrededor lo protegen y voltean a buscar al responsable.

Tras el hecho, el canciller no aclaró nada sobre la agresión que sufrió.

🔴#ALERTA | Durante la #Marcha4T se puede apreciar en diversos videos cómo presuntamente agreden al canciller @m_ebrard.



Información en proceso... pic.twitter.com/njtPTwIUQM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 27, 2022

Marcelo Ebrard calificó marcha de AMLO como inédita

Durante un breve encuentro con el Fuerza Informativa Azteca, Marcelo Ebrard se mostró contento de participar en la movilización del presidente AMLO.

Al preguntarle sobre cuánta gente calculaba, mencionó que no tenía la cifra exacta pero la calificó como “una marcha inédita"; pues se mostró la fuerza popular y señaló que pudo ser el doble e incluso el triple de la marcha del desafuero.

Marcelo Ebrard con AMLO|Twitter @m_ebrard

Asimismo, mostró su gratitud con las personas que asistieron y aclaró que comenzó a marchar desde el Ángel de la Independencia, pero no pudo irse con el presidente López Obrador por la cantidad de gente que había.

Marcelo Ebrard mantuvo actualizados a sus seguidores, pues a través de su cuenta de Twitter, subió diversas fotografías durante la marcha. Primero posteó una selfie junto al secretario de Gobernación, Adán Augusto López y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, compartió algunos videos sobre la movilización.

AMLO llegó a la plancha del Zócalo capitalino

Después de cinco horas de que inició la marcha de AMLO en el Ángel de la Independencia, el presidente arribó aproximadamente a las 14:45 horas a la plancha del Zócalo capitalino para dar un mensaje.

AMLO expresó su gratitud y felicidad con los asistentes de la marcha, sobre quienes recalcó, la mayoría eran jóvenes. Asimismo, aseguró que no irá a la reelección.