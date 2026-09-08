Bloqueo sobre Eje 1 Oriente desde Eje 1 Norte por manifestación en República de Costa Rica
Conoce las alternativas viales para este 8 de septiembre 2026 por calles cerradas y marchas CDMX que ponen en jaque a la capital hoy martes. Todo en vivo.
Calles cerradas, bloqueos y marchas CDMX que podrían afectar tu ruta hoy 8 de septiembre 2026. Toma nota de las alternativas viales que traemos para ti en vivo.
Marchas CDMX: Liberan Eje Central tras cinco días de bloqueo EN VIVO
Peregrinación causará caos vial en Reforma
A las 11:00 de la mañana, una peregrinación saldrá del Auditorio Nacional rumbo a la Basílica de Guadalupe; usarán la Avenida Paseo de la Reforma.
Para evitar contratiempos, se pueden utilizar alternativas viales como Avenida Chapultepec, Circuito Interior y Avenida Insurgentes.
#PrecauciónVial | Considera a las 11:00 horas, peregrinación que partirá del Auditorio Nacional rumbo a la Basílica de Guadalupe. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/kQYvKXJvbP— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 8, 2026
Afectaciones en la Avenida del Trabajo
Permanece cerrada la Avenida del Trabajo, desde el Canal del Norte hacia La Merced, por la instalación de una carpa para realizar peleas de boxeo en la zona de Tepito. Una alternativa vial es Paseo de la Reforma.
#AlertaVial | Cierre por evento en Tepito— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026
La Avenida del Trabajo está completamente cerrada desde el Canal del Norte hacia La Merced por la instalación de una carpa para realizar 25 peleas de boxeo en Tepito.
La policía implementó un corte vial y se recomienda usar Reforma… pic.twitter.com/mK9eD1eNlQ
Cierran Eje 1 Oriente en la colonia Centro
Vecinos desalojados de un inmueble la semana pasada, mantienen un bloqueo en el Eje 1 Oriente, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Eje 1 Oriente a partir de Eje 1 Norte, por manifestantes en República de Costa Rica, col. Centro alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Paseo de la Reforma, Eje 3 Oriente y Eje 2 Norte. pic.twitter.com/Om5LamREP2— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 8, 2026
Reabren Eje Central tras casi una semana de plantón en Bellas Artes
La circulación sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas fue completamente reabierta tras cinco días de bloqueo ininterrumpido en el Centro Histórico.
El retiro del campamento y de las unidades que obstaculizaban la vía permite normalizar el paso vehicular en una de las arterias principales de la zona.
#AlertaVial | Eje Central reabierto— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026
Tras cinco días de bloqueo, el Eje Central Lázaro Cárdenas fue reabierto a la circulación.
La apertura devuelve movilidad a una de las arterias más importantes de la #CDMX y normaliza el tránsito en la zona centro.
Infórmate y comparte.… pic.twitter.com/tIsSD3Enia