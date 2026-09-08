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Bloqueo sobre Eje 1 Oriente desde Eje 1 Norte por manifestación en República de Costa Rica

Conoce las alternativas viales para este 8 de septiembre 2026 por calles cerradas y marchas CDMX que ponen en jaque a la capital hoy martes. Todo en vivo.

Marchas CDMX_ Bloqueos y calles cerradas
Marcha CDMX hoy 8 de septiembre 2026.|Captura de video

Escrito por: Ollinka Méndez

Calles cerradas, bloqueos y marchas CDMX que podrían afectar tu ruta hoy 8 de septiembre 2026. Toma nota de las alternativas viales que traemos para ti en vivo.

Marchas CDMX: Liberan Eje Central tras cinco días de bloqueo EN VIVO

Peregrinación causará caos vial en Reforma

A las 11:00 de la mañana, una peregrinación saldrá del Auditorio Nacional rumbo a la Basílica de Guadalupe; usarán la Avenida Paseo de la Reforma.

Para evitar contratiempos, se pueden utilizar alternativas viales como Avenida Chapultepec, Circuito Interior y Avenida Insurgentes.

Afectaciones en la Avenida del Trabajo

Permanece cerrada la Avenida del Trabajo, desde el Canal del Norte hacia La Merced, por la instalación de una carpa para realizar peleas de boxeo en la zona de Tepito. Una alternativa vial es Paseo de la Reforma.

Cierran Eje 1 Oriente en la colonia Centro

Vecinos desalojados de un inmueble la semana pasada, mantienen un bloqueo en el Eje 1 Oriente, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Reabren Eje Central tras casi una semana de plantón en Bellas Artes

La circulación sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas fue completamente reabierta tras cinco días de bloqueo ininterrumpido en el Centro Histórico.

El retiro del campamento y de las unidades que obstaculizaban la vía permite normalizar el paso vehicular en una de las arterias principales de la zona.

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