¡Tómalo en cuenta! Restricciones vehiculares en el corredor Chapultepec-Reforma

A pesar de que el libre tránsito no se ve amenazado por manifestaciones, los conductores deben considerar que el flujo vehicular en la zona central de la ciudad experimenta modificaciones. El organismo de Orientación Vial ha señalado que el acceso al perímetro del Zócalo Capitalino se encuentra restringido debido a las actividades recreativas vinculadas a la festividad de fin de año que ocupa el cuadro principal de la capital. Esta situación obliga a implementar cortes a la circulación que se mantienen vigentes independientemente de la actividad social de los manifestantes.

Para quienes necesiten cruzar o acercarse a este sector céntrico, se han dispuesto diversas rutas de desfogue que permiten evitar el área del conflicto vial. Entre las opciones recomendadas se encuentran el Eje Central Lázaro Cárdenas y el Eje 1 Norte. Asimismo, se sugiere el uso del Eje 1 Oriente, la calle José María Izazaga o la avenida Fray Servando Teresa de Mier para mantener la movilidad constante durante este día festivo.

En el ámbito regulatorio, las disposiciones ambientales se mantienen operativas a pesar de ser una jornada de asueto nacional. El programa de restricción vehicular limita este jueves la salida de las unidades que porten el distintivo de color verde, así como aquellas que cuenten con los certificados de emisiones uno y dos, específicamente si sus matrículas finalizan en los dígitos uno o dos. Dicha normativa comenzó a aplicarse desde las cinco de la mañana y se extenderá hasta las diez de la noche.

Finalmente, es imperativo que los dueños de vehículos motorizados permanezcan atentos a los indicadores de contaminación atmosférica. Las autoridades ambientales han advertido que, de presentarse un deterioro en las condiciones del aire, se activará un protocolo de contingencia que endurecerá las restricciones actuales. Esta medida extraordinaria implicaría la salida de circulación de un número mayor de automóviles de manera instantánea, buscando mitigar el impacto ambiental en la zona metropolitana.