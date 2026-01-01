¡Tómalo en cuenta! Restricciones vehiculares en el corredor Chapultepec-Reforma
Checa aquí el minuto a minuto de las afectaciones por marchas CDMX hoy 1 de enero 2026; alternativas viales y todo para que no llegues tarde a tus actividades.
El arranque del ciclo anual en la metrópoli presenta un panorama de tranquilidad en cuanto a movimientos civiles se refiere. De acuerdo con los reportes emitidos por los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el calendario para este primer día de enero del año 2026 no contempla la realización de caminatas colectivas ni obstrucciones de vías por parte de grupos sociales.
Esta ausencia de eventos organizados permite que las arterias principales de la urbe comiencen la jornada sin las complicaciones habituales derivadas de la presencia de grupos de protesta.
#ReporteVial | Mantente informado de la condición vial en diferentes puntos de la CDMX. #MovilidadCDMX
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C5, ratificó que no existen agendas de movilidad social establecidas para este jueves. No obstante, las instituciones encargadas de la vigilancia urbana aclaran que la inexistencia de un cronograma oficial no descarta por completo la aparición espontánea de individuos o colectivos en las calles.
¿Marchas CDMX en el primer día del año? Aquí el minuto a minuto hoy 1 de enero 2026
Poco después de las ocho de la mañana, la circulación sobre Av. Florencia sigue interrumpida. El cierre se extiende desde el cruce con Av. Chapultepec hasta llegar a Paseo de la Reforma, lo que obliga a los automovilistas a desviarse hacia Av. Insurgentes para rodear la zona afectada.
Poco después de las ocho de la mañana, la circulación sobre Av. Florencia sigue interrumpida desde Av. Chapultepec hasta Paseo de la Reforma. Alternativa vial: Av. Insurgentes.
A pesar de que el libre tránsito no se ve amenazado por manifestaciones, los conductores deben considerar que el flujo vehicular en la zona central de la ciudad experimenta modificaciones. El organismo de Orientación Vial ha señalado que el acceso al perímetro del Zócalo Capitalino se encuentra restringido debido a las actividades recreativas vinculadas a la festividad de fin de año que ocupa el cuadro principal de la capital. Esta situación obliga a implementar cortes a la circulación que se mantienen vigentes independientemente de la actividad social de los manifestantes.
Para quienes necesiten cruzar o acercarse a este sector céntrico, se han dispuesto diversas rutas de desfogue que permiten evitar el área del conflicto vial. Entre las opciones recomendadas se encuentran el Eje Central Lázaro Cárdenas y el Eje 1 Norte. Asimismo, se sugiere el uso del Eje 1 Oriente, la calle José María Izazaga o la avenida Fray Servando Teresa de Mier para mantener la movilidad constante durante este día festivo.
En el ámbito regulatorio, las disposiciones ambientales se mantienen operativas a pesar de ser una jornada de asueto nacional. El programa de restricción vehicular limita este jueves la salida de las unidades que porten el distintivo de color verde, así como aquellas que cuenten con los certificados de emisiones uno y dos, específicamente si sus matrículas finalizan en los dígitos uno o dos. Dicha normativa comenzó a aplicarse desde las cinco de la mañana y se extenderá hasta las diez de la noche.
Finalmente, es imperativo que los dueños de vehículos motorizados permanezcan atentos a los indicadores de contaminación atmosférica. Las autoridades ambientales han advertido que, de presentarse un deterioro en las condiciones del aire, se activará un protocolo de contingencia que endurecerá las restricciones actuales. Esta medida extraordinaria implicaría la salida de circulación de un número mayor de automóviles de manera instantánea, buscando mitigar el impacto ambiental en la zona metropolitana.