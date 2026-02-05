¿Vas tarde? Así avanzan las Marchas CDMX hoy 5 de febrero: Evita estos puntos

9:00 HORAS | Padres de Familia del colegio Ovalle Monday

Se concentrarán en las afueras de la Secretaría de Educación Pública, en República de Brasil 31, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 HORAS | Familiares y amigos de detenidos en marcha del 15N

Pedirán la libertad de detenidos en la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre de 2025 en el Centro de Atención Integral a Víctimas, en Dr. Río de la Loza 156, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 HORAS | Vecinos de Ciudad de los Deportes, Nápoles y colonias aledañas

Acudirán a la sede de la alcaldía Benito Juárez en Municipio Libre y Avenida División del Norte, colonia Santa Cruz Atoyac.

Durante el día | Extrabajadores de Ruta 100

Exigen el pago del finiquito del organismo extinto. Acudirán a la Secretaría de Gobierno de la CDMX, en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.