¿Vas tarde? Así avanzan las Marchas CDMX hoy 5 de febrero: Evita estos puntos
¿Cuáles son las calles afectadas por las marchas y bloqueos hoy en la CDMX? Consulta las vías afectadas y toma previsiones en tus traslados.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado sobre las marchas, manifestaciones y vialidades que podrían verse afectadas hoy jueves 5 de febrero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones, planees rutas alternas y evites retrasos en tus traslados.
La agenda de movilizaciones se elabora con base en la información oficial difundida por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
Auto choca contra combi en Mariano Escobedo
Un conductor chocó contra una combi de la Ruta 28 en Mariano Escobedo en la colonia Anáhuac.
#AlertaVialFIA | Conductor ebrio provoca accidente en #MarianoEscobedo. 🔴⚠️— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 5, 2026
Un automovilista que ignoró el semáforo impactó a una camioneta de la Ruta 28 en la col. Anáhuac. El vehículo terminó su carrera contra un poste y un árbol; el responsable ya está bajo custodia.
El… pic.twitter.com/2UmKBvTqnb
Precaución en Zaragoza por accidente
Un percance vial ocurrió en Calzada Ignacio Zaragoza al poniente a la altura de Río Churubusco. Toma previsiones.
#PrecauciónVial | Percance vial sobre Calz. I. Zaragoza al Poniente a la altura de Río Churubusco. pic.twitter.com/Za20gco4u8— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 5, 2026
Cerrada calle Amberes en la Juárez
La calle Amberes, de Hamburgo hasta Liverpool, en la colonia Juárez, está cerrada por obras de mantenimiento. La alternativa vial es circular por Niza y Varsovia.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de calle Amberes de Hamburgo hasta Liverpool, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por #Obras de mantenimiento. #AlternativaVial Niza y Varsovia. pic.twitter.com/PBVPRH1Qxr— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 5, 2026
Estas son las marchas agendadas para hoy
9:00 HORAS | Padres de Familia del colegio Ovalle Monday
Se concentrarán en las afueras de la Secretaría de Educación Pública, en República de Brasil 31, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
11:00 HORAS | Familiares y amigos de detenidos en marcha del 15N
Pedirán la libertad de detenidos en la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre de 2025 en el Centro de Atención Integral a Víctimas, en Dr. Río de la Loza 156, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
17:00 HORAS | Vecinos de Ciudad de los Deportes, Nápoles y colonias aledañas
Acudirán a la sede de la alcaldía Benito Juárez en Municipio Libre y Avenida División del Norte, colonia Santa Cruz Atoyac.
Durante el día | Extrabajadores de Ruta 100
Exigen el pago del finiquito del organismo extinto. Acudirán a la Secretaría de Gobierno de la CDMX, en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.