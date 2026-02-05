Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¿Vas tarde? Así avanzan las Marchas CDMX hoy 5 de febrero: Evita estos puntos

¿Cuáles son las calles afectadas por las marchas y bloqueos hoy en la CDMX? Consulta las vías afectadas y toma previsiones en tus traslados.

Calles de la CDMX.
¿Qué pasa en las calles de la CDMX con las marchas de hoy?|X @ovialcdmx.
Notas,
Seguridad

Escrito por:  César Contreras , Jimena Romero

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado sobre las marchas, manifestaciones y vialidades que podrían verse afectadas hoy jueves 5 de febrero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones, planees rutas alternas y evites retrasos en tus traslados.

La agenda de movilizaciones se elabora con base en la información oficial difundida por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).

¿Vas tarde? Así avanzan las Marchas CDMX hoy 5 de febrero: Evita estos puntos

Auto choca contra combi en Mariano Escobedo

Un conductor chocó contra una combi de la Ruta 28 en Mariano Escobedo en la colonia Anáhuac.

Precaución en Zaragoza por accidente

Un percance vial ocurrió en Calzada Ignacio Zaragoza al poniente a la altura de Río Churubusco. Toma previsiones.

Cerrada calle Amberes en la Juárez

La calle Amberes, de Hamburgo hasta Liverpool, en la colonia Juárez, está cerrada por obras de mantenimiento. La alternativa vial es circular por Niza y Varsovia.

Estas son las marchas agendadas para hoy

9:00 HORAS | Padres de Familia del colegio Ovalle Monday

Se concentrarán en las afueras de la Secretaría de Educación Pública, en República de Brasil 31, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 HORAS | Familiares y amigos de detenidos en marcha del 15N

Pedirán la libertad de detenidos en la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre de 2025 en el Centro de Atención Integral a Víctimas, en Dr. Río de la Loza 156, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 HORAS | Vecinos de Ciudad de los Deportes, Nápoles y colonias aledañas

Acudirán a la sede de la alcaldía Benito Juárez en Municipio Libre y Avenida División del Norte, colonia Santa Cruz Atoyac.

Durante el día | Extrabajadores de Ruta 100

Exigen el pago del finiquito del organismo extinto. Acudirán a la Secretaría de Gobierno de la CDMX, en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Tags relacionados
Marchas CDMX

Notas