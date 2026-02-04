Remodelación Línea 2 del Metro CDMX: Estaciones cerradas, horarios y cuándo empieza

Prepárate para ajustar tus tiempos de traslado si eres usuario de la Línea 2 (Azul) del Metro CDMX . Autoridades capitalinas confirmaron que, debido a una inversión prioritaria con recursos federales rumbo al Mundial 2026, esta línea entrará en una fase intensiva de remodelación que implicará cierres parciales y reducción de horarios a partir del próximo lunes 9 de febrero.

El objetivo presumido por las autoridades es acabar con las inundaciones y el molesto "bamboleo" de los trenes; sin embargo, esto afectará la movilidad nocturna y los fines de semana entre febrero y mayo. Aquí te explicamos los detalles para que no te quedes varado.

¿Cuándo y a qué hora cierran la Línea 2?

El esquema de cierres afectará la operación nocturna para permitir el ingreso de maquinaria y cuadrillas de mantenimiento mayor. A partir del lunes 9, el horario de servicio en el tramo afectado se modificará de la siguiente manera:



Lunes a Viernes: El servicio dejará de operar a las 22:00 horas (10:00 PM) .

El servicio dejará de operar a las . Sábados: El cierre será más temprano, a las 20:00 horas (08:00 PM) .

El cierre será más temprano, a las . Domingos: El tramo en intervención permanecerá cerrado todo el día

Mapa y estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX: Taxqueña a Cuatro Caminos

Estaciones cerradas de la Línea 2 por remodelación

En esta primera etapa, el corte de servicio se concentrará en el tramo central donde no existen aparatos de vía para el retorno de trenes.

Estaciones CERRADAS (Sin servicio de tren):

Viaducto

Chabacano (Conexión con L8 y L9 afectada en este punto)

San Antonio Abad

¿Cómo operará el resto de la línea?

El servicio de trenes funcionará en dos circuitos o bucles separados:



De Tasqueña a Xola .

. De Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Para cubrir el hueco entre Xola y Pino Suárez, se habilitará servicio gratuito de autobuses RTP en los horarios de cierre.

La remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX afectará tres estaciones en el horario nocturno, además de fines de semana |Foto: Gobierno de México/OCDE

¿Qué van a arreglar en la Línea 2 del Metro?

El director del Metro detalló que la inversión de 1,000 millones de pesos busca una modernización integral para recibir a los turistas del Mundial y beneficiar a los usuarios diarios. Los trabajos incluyen:



Adiós al "Bamboleo": Se realizará la compactación de balasto, cambio de durmientes y rectificación de vías para eliminar los brincos bruscos de los convoyes. Freno a inundaciones: Se renovarán los cárcamos de bombeo (con más de 40 años de antigüedad) en Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita. Seguridad: Sustitución de 38 km de red contra incendios y la instalación de 800 nuevas cámaras de videovigilancia. Trenes como nuevos: Se modernizarán 28 trenes (casi toda la flota), con nueva iluminación LED, pintura, ventilación y recuperación de asientos y vidrios.

Además del tramo cerrado, se intervendrán estéticamente y en instalaciones fijas un total de 15 estaciones, incluyendo puntos clave como Zócalo, Bellas Artes, Hidalgo, Revolución y Taxqueña.