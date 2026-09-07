¿Cerrarán tu calle por bloqueos y protestas? Mapa de vialidades afectadas para este lunes 7 de septiembre; rutas alternas
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes; conoce las alternativas viales.
¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 7 de septiembre del 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones
Se mantiene bloqueo en Av. Vidal Alcocer en la alcaldía Cuauhtémoc
Familiares desalojados mantienen un plantón en calles de la avenida Vidal Alcocer, entre República de Costa Rica y Felipe Berriozábal, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Los afectados señalan que, después del desalojo, personas distintas a quienes habitaban el inmueble han intentado ingresar, situación que ha incrementado su preocupación.
Familiares advierten que mantendrán el bloqueo hasta obtener una respuesta y una solución a su situación, mientras continúan con el plantón instalado desde el 2 de septiembre.
¿Cómo va el tráfico en calles de la CDMX?
Se reporta tránsito abundante en la Glorieta de Vaqueritos de Prolongación División del Norte hasta Calzada Acoxpa; se recomienda manejar con precaución.
07:02 Tránsito abundante en la Glorieta de Vaqueritos de Prolongación División del Norte hasta Calzada Acoxpa. pic.twitter.com/1LmYTzdCVl— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 7, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas del primer lunes del mes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/97jLkvnwcE— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 7, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?
El Hoy No Circula para este lunes 7 de septiembre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 7, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 7 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/Sni05ew2vB