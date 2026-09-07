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¿Cerrarán tu calle por bloqueos y protestas? Mapa de vialidades afectadas para este lunes 7 de septiembre; rutas alternas

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes; conoce las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 7 de septiembre 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este lunes; rutas alternas
Calles afectadas por las marchas, bloqueos y otras protestas en CDMX|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 7 de septiembre del 2026.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones

Se mantiene bloqueo en Av. Vidal Alcocer en la alcaldía Cuauhtémoc

Familiares desalojados mantienen un plantón en calles de la avenida Vidal Alcocer, entre República de Costa Rica y Felipe Berriozábal, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los afectados señalan que, después del desalojo, personas distintas a quienes habitaban el inmueble han intentado ingresar, situación que ha incrementado su preocupación.

Familiares advierten que mantendrán el bloqueo hasta obtener una respuesta y una solución a su situación, mientras continúan con el plantón instalado desde el 2 de septiembre.

Se mantiene bloqueo en Av. Vidal Alcocer en la alcaldía Cuauhtémoc
Bloqueo en Av. Vidal Alcocer en la alcaldía Cuauhtémoc|AZTECA NOTICIAS

¿Cómo va el tráfico en calles de la CDMX?

Se reporta tránsito abundante en la Glorieta de Vaqueritos de Prolongación División del Norte hasta Calzada Acoxpa; se recomienda manejar con precaución.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas del primer lunes del mes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?

El Hoy No Circula para este lunes 7 de septiembre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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