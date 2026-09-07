¿Cerrarán tu calle por bloqueos y protestas? Mapa de vialidades afectadas para este lunes 7 de septiembre; rutas alternas

Familiares desalojados mantienen un plantón en calles de la avenida Vidal Alcocer, entre República de Costa Rica y Felipe Berriozábal, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los afectados señalan que, después del desalojo, personas distintas a quienes habitaban el inmueble han intentado ingresar, situación que ha incrementado su preocupación.

Familiares advierten que mantendrán el bloqueo hasta obtener una respuesta y una solución a su situación, mientras continúan con el plantón instalado desde el 2 de septiembre.