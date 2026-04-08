Bloqueos para hoy miércoles 8 de abril: Calles cerradas y alternativas viales
¿Atrapado en el tráfico? Ahórrate un coraje y conoce la agenda de la SSC, calles cerradas y las vías despejadas para llegar a tiempo a tu destino hoy 8 de abril.
Llegamos a la mitad de la semana y la movilidad en la Ciudad de México amanece con los retos de siempre. Para este miércoles 8 de abril, la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C5 prevén diversas movilizaciones sociales que amenazan con desquiciar las principales vialidades, especialmente en la zona centro.
Si ya estás con las llaves en la mano o a punto de salir, revisa este minuto a minuto en Azteca Noticias para conocer qué avenidas están cerradas y cuáles son tus mejores alternativas viales. Que el tráfico no arruine tu mañana.
Marchas CDMX hoy 8 de abril: Calles cerradas, bloqueos y tráfico EN VIVO
¡Tómalo en cuenta!
Durante el día, se reunirán manifestantes en Av. Parque Lira no. 94, col. Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.
Hoy No Circula 8 de abril
- Descansan hoy miércoles: Engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4, Holograma 1 y 2.
- Los vehículos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, están exentos de la medida y circulan con normalidad.