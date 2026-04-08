Bloqueos para hoy miércoles 8 de abril: Calles cerradas y alternativas viales

Llegamos a la mitad de la semana y la movilidad en la Ciudad de México amanece con los retos de siempre. Para este miércoles 8 de abril, la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C5 prevén diversas movilizaciones sociales que amenazan con desquiciar las principales vialidades, especialmente en la zona centro.

Si ya estás con las llaves en la mano o a punto de salir, revisa este minuto a minuto en Azteca Noticias para conocer qué avenidas están cerradas y cuáles son tus mejores alternativas viales. Que el tráfico no arruine tu mañana.

