¿Caos vial en CDMX? Marchas y cierres EN VIVO hoy sábado | 12 concentraciones

La Ciudad de México enfrenta hoy sábado, una jornada con marchas y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

Consulta la lista de concentraciones y manifestaciones programadas para este sábado 11 de abril de 2026, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.