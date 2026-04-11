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¿Caos vial en CDMX? Marchas y cierres EN VIVO hoy sábado | 12 concentraciones

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy sábado 11 de abril de 2026
¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy sábado|“OVIAL_SSCCDMX”

Escrito por: Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta hoy sábado, una jornada con marchas y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

Consulta la lista de concentraciones y manifestaciones programadas para este sábado 11 de abril de 2026, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.

Caos vial en CDMX: Marchas y cierres EN VIVO hoy sábado | 12 concentraciones

Servicos de emergencia en Calzada Ignacio Zaragoza

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que servicios de emergencia responden a un percance en la Calzada Ignacio Zaragoza, justo a la altura de la calle Eulogio Parra.

Reducción de carriles en Av. Sur 122

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que sigue la reducción de carriles sobre la Avenida Sur 122, esto desde Poniente 85 hasta Río Tacubaya, y con dirección sur.

Afectación vial por obras en Liverpool

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre afectaciones viales debido a obras en la calle de Liverpool, esto a la altura de la calle de Génova; la alternativa vial es la Avenida Chapultepec y la Avenida Insurgentes.

Recomendaciones para hoy en CDMX

En Azteca Noticias te pasamos unas recomendaciones para tu día de hoy durante la jornada de marchas y concentraciones en la Ciudad de México:

Sal con anticipación

Consulta rutas alternas

Usa transporte público cuando sea posible

Mantente informado a través de canales oficiales y en Azteca Noticias.

Choque en la colonia Pensador Mexicano

Bomberos de la Ciudad de México respondieron a un choque registrado en calles de la colonia Pensador Mexicano de la alcaldía Venustiano Carrenza, esto luego de que un auto articular se impactó contra la base de un puente peatonal; el conductor huyó del lugar.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este sábado 11 de abril de 2026 se tienen previstas:

0 marchas

12 concentraciones

21 eventos de esparcimiento.

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y prever tiempos de traslado.

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