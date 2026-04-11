¿Caos vial en CDMX? Marchas y cierres EN VIVO hoy sábado | 12 concentraciones
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
La Ciudad de México enfrenta hoy sábado, una jornada con marchas y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.
Consulta la lista de concentraciones y manifestaciones programadas para este sábado 11 de abril de 2026, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.
Caos vial en CDMX: Marchas y cierres EN VIVO hoy sábado | 12 concentraciones
Servicos de emergencia en Calzada Ignacio Zaragoza
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que servicios de emergencia responden a un percance en la Calzada Ignacio Zaragoza, justo a la altura de la calle Eulogio Parra.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia se dirigen a Calz. Ignacio Zaragoza a la altura de Eulogio Parra por percance, ceda el paso a los mismos. pic.twitter.com/t1cddhgWrB— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 11, 2026
Reducción de carriles en Av. Sur 122
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que sigue la reducción de carriles sobre la Avenida Sur 122, esto desde Poniente 85 hasta Río Tacubaya, y con dirección sur.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/SU5sX6V6Av— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 11, 2026
Afectación vial por obras en Liverpool
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre afectaciones viales debido a obras en la calle de Liverpool, esto a la altura de la calle de Génova; la alternativa vial es la Avenida Chapultepec y la Avenida Insurgentes.
#PrecaucionVial | Considere afectación vehicular sobre Liverpool, debido a obras a la altura de Génova. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Av. Insurgentes. pic.twitter.com/TfomtMUeyo— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 11, 2026
Recomendaciones para hoy en CDMX
En Azteca Noticias te pasamos unas recomendaciones para tu día de hoy durante la jornada de marchas y concentraciones en la Ciudad de México:
Sal con anticipación
Consulta rutas alternas
Usa transporte público cuando sea posible
Mantente informado a través de canales oficiales y en Azteca Noticias.
Choque en la colonia Pensador Mexicano
Bomberos de la Ciudad de México respondieron a un choque registrado en calles de la colonia Pensador Mexicano de la alcaldía Venustiano Carrenza, esto luego de que un auto articular se impactó contra la base de un puente peatonal; el conductor huyó del lugar.
Acudimos a la colonia Pensador Mexicano, en @A_VCarranza, para atender un choque en vía pública, donde un vehículo particular se impactó contra la base de un puente peatonal. No se localizó al conductor en el lugar. Se procedió a retirar la unidad para restablecer la circulación… pic.twitter.com/Kw6B3i6eel— Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) April 11, 2026
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este sábado 11 de abril de 2026 se tienen previstas:
0 marchas
12 concentraciones
21 eventos de esparcimiento.
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada y prever tiempos de traslado.
#ReporteVial | Mantente informado de la condición de la vialidad en distintos puntos de la Ciudad de México. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/BrnsyP69JR— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 11, 2026