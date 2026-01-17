Marchas HOY: Concentraciones en CDMX | Marcha prevista del Ángel al Zócalo
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy 17 de enero de 2026, en la CDMX. Entérate de los horarios, rutas y afectaciones viales.
¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy sábado 17 de enero de 2026. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy sábado 17 de enero de 2026.
Fuerza Informativa Azteca
(FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este sábado 17 de enero de 2026.
Marchas CDMX: Manifestaciones hoy | Prevista marcha del Ángel al Zócalo
Reducción de carriles en Avenida Sur 122
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una reducción de carriles por obras en la Avenida Sur 122, de Poniente hasta Avenida Río Tacubaya con dirección al sur.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/miD2FcNAiA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 17, 2026
Cierre de carril en Autopista Urbana Sur
La Autopista Urbana Sur informa sobre un cierre del carril izquierdo, entrada Caminero, dirección San Jerónimo por trabajos de mantenimiento.
Precaución, se cierra carril izquierdo entrada Caminero dirección San Jerónimo por trabajos de mantenimiento, disminuya su velocidad y atienda los señalamientos. 🚧🔴— Autopista Urbana Sur (@AUSurMx) January 17, 2026
Untitled
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que alrededor de las 11 de la mañana, se realizará una marcha que saldrá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México.
#PrecauciónVial | Se prevé marcha a las 11:00 horas que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 17, 2026
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 17 de enero de 2026
¿Cuántas marchas hoy? Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 17 de enero de 2026, se tienen prevista 1 marcha, 7 concentraciones y 13 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
La Subsecretaría de Control de #Tránsito continúa con el programa de #Chatarrización, en colaboración con las 16 alcaldías, con el objetivo de retirar de calles y avenidas vehículos en calidad de abandono.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 17, 2026
Recuerda, este programa es permanente y te brindamos los medios de… pic.twitter.com/10nsqeeYDt