Marchas HOY: Concentraciones en CDMX | Marcha prevista del Ángel al Zócalo

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy 17 de enero de 2026, en la CDMX. Entérate de los horarios, rutas y afectaciones viales.

Marchas en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Guía completa hoy sábado 17 de enero de 2026
Marchas y movilizaciones en CDMX hoy 17 de enero de 2026: Lo que debes saber|Arturo Engels
Escrito por:  Arturo Engels

¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy sábado 17 de enero de 2026. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy sábado 17 de enero de 2026.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este sábado 17 de enero de 2026.

Marchas CDMX: Manifestaciones hoy | Prevista marcha del Ángel al Zócalo

Reducción de carriles en Avenida Sur 122

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una reducción de carriles por obras en la Avenida Sur 122, de Poniente hasta Avenida Río Tacubaya con dirección al sur.

Cierre de carril en Autopista Urbana Sur

La Autopista Urbana Sur informa sobre un cierre del carril izquierdo, entrada Caminero, dirección San Jerónimo por trabajos de mantenimiento.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que alrededor de las 11 de la mañana, se realizará una marcha que saldrá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 17 de enero de 2026

¿Cuántas marchas hoy? Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 17 de enero de 2026, se tienen prevista 1 marcha, 7 concentraciones y 13 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

