Marchas Hoy en CDMX: rutas y afectaciones viales EN VIVO | 1 marcha y 6 concentraciones
Consulta la lista de marchas y programadas para hoy, miércoles 21 de enero de 2026, en la Ciudad de México. Entérate de rutas y afectaciones viales.
¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy miércoles 21 de enero de 2026. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy miércoles.
¡Que no te sorprendan! Estas son las concentraciones y marchas que se tienen previstas para el día de hoy miércoles 21 de enero de 2026.
Fuerza Informativa Azteca
(FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino este 21 de enero de 2026.
Marchas Hoy en CDMX: rutas y afectaciones viales EN VIVO | 1 marcha y 6 concentraciones
Vehículo descompuesto en Churubusco
¿Qué pasa en Churubusco? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre un vehículo descompuesto en carriles centrales de Río Churubusco con dirección al Norte y Calzada Ermita Iztapalapa. La alternativa vial es Calzada de la Viga y Avenida Plutarco Elías Calles.
#PrecauciónVial | Por vehículo descompuesto en carriles centrales de Río Churubusco al Norte y Calz. Ermita Iztapalapa, col. Sinatel. #AlternativaVial Calz. de la Viga y Av. Plutarco Elías Calles. pic.twitter.com/YcuL1WhKCW— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 21, 2026
Marcha prevista en Eje 1 Poniente-Av. Cuauhtémoc
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que hoy se espera una marcha que partirá de Eje 1 Poniente-Av. Cuauhtémoc y Av. Chapultepec, rumbo a Dr. Carmona y Valle, no. 11, en la colonia. Doctores. Esto será alrededor de las 3 de la tarde.
#PrecauciónVial | Se espera marcha a las 15:00 horas que partirá de Eje 1 Poniente-Av. Cuauhtémoc y Av. Chapultepec, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones del Metro Cuauhtémoc rumbo a Dr. Carmona y Valle, no. 11, col. Doctores.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 21, 2026
Marchas para hoy miércoles en CDMX
¿Cuántas marchas hoy? Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy miércoles 21 de enero de 2026, se tienen previstas 1 marcha, 9 concentraciones y 6 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 21 de enero en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 21, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshcBIt pic.twitter.com/ConpIsqAbl