Marchas en CDMX: Guía completa hoy sábado 27 de diciembre | 9 eventos de esparcimiento
Consulta la lista de marchas y manifestaciones para hoy, sábado 27 de diciembre de 2025, en CDMX. Entérate de los horarios, rutas y afectaciones viales.
¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy sábado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y marchas en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino hoy sábado 27 de diciembre de 2025.
Circulación cerrada en Amberes
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa de un cierre a la circulación en la calle Amberes entre Hamburgo y Liverpool, en la colonia Juárez. La alternativa vial es Paseo de la Reforma y la Avenida Chapultepec.
Servicios de emergencia en Eje 1 Norte
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una movilización de servicios de emergencia en Eje 1 Norte y Comonfort, esto en la colonia Morelos. La alternativa vial es Paseo de la Reforma.
Reducción de carriles en Sur 122
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una reducción de carriles por obras sobre Avenida Sur 122, esto desde Poniente 85 hasta Avenida Río Tacubaya, hacia el Sur.
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 27 de diciembre de 2025
Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 27 de diciembre de 2025, no se tienen previstas marchas, ni concentraciones, pero sí 1 cita agendada y 9 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
