Marchas en CDMX hoy 31 de octubre: ¡Toma tus precauciones!

Antes de salir de casa, planea tus rutas para evitar contratiempos a causa de huelgas. Estas son las movilizaciones programadas para este martes 31 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración.

Marchas en CDMX para hoy martes 31 de octubre de 2023

06:00 HORAS | Circulación en Av. México Coyoacán a la altura de Puente Xoco

Continúa cerrada la circulación en Av. México Coyoacán, a la altura de Puente Xoco, por manifestantes. Como alternativa vial está Av. División del Norte.

12:00 HORAS | Bloqueo en Boulevar Avila Camacho Periférico

Un aproximado de 50 personas de la tercera edad realizan un bloqueo en Bulevar Ávila Camacho Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

El bloqueo inició poco antes de las 11:00 horas y se mantenía hasta el mediodía. Todos ellos afectados de la Financiera Ficrea, quien están en litigio desde hace 9 años para obtener de vuelta sus ahorros.

A pesar del diálogo con personal de representantes del gobierno de la CDMX, no se lograron acuerdos, por lo que persiste el bloqueo en Periférico, justo al llegar a la avenida Tecamachalco, esto con dirección hacia el sur de la capital.

#AlertaVialFIA | Personas de la tercera edad defraudadas por una financiera, demandan justicia y cierran #Periférico Norte, a la altura de la calle #Tecamachalco, en la colonia Renovación Social, de la alcaldía @AlcaldiaMHmx



Hay caos vial en la zona. pic.twitter.com/mbhtO2SDME — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 31, 2023

16:00 HORAS | “Todos Somos 11 de Octubre” del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

Cerca de 300 trabajadores se reunirán para tratar la demanda de reinserción laboral para toda la resistencia, esto en el deportivo "Azcapotzalco" del SME.

Hoy No Circula para martes 31 de octubre de 2023

Para este martes 31 de octubre, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa, con holograma de verificación 1 y 2.