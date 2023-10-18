Marchas en CDMX hoy 18 de octubre: Marcha en San Antonio Abad

Fuerza Informativa Azteca te presenta las movilizaciones programadas para este miércoles 18 de octubre de 2023, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) para que las tomes a consideración y planees rutas alternas en tus traslados.

Se espera una marcha de al menos mil personas en San Antonio Abad, además de 10 bloqueos por parte de trabajadores del Poder Judicial para manifestarse en contra de la eliminación de 13 fideicomisos.

#CDMX | Trabajadores del #PoderJudicial protestan de forma simultánea en 10 puntos distintos de la capital, sin afectar vialidades.



Rechazan la extinción de 13 #fideicomisos, misma que afecta sus recursos y derechos. https://t.co/1NHJY69hR7 pic.twitter.com/qYp0NNLZLs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

Marchas en CDMX para hoy miércoles 18 de octubre de 2023

11:00 HORAS | Calz. San Antonio Abad

Se prevé marcha de Calz. San Antonio Abad s/n., col. Tránsito al Zócalo de la Ciudad de México a las 11:00 hrs. Alrededor de mil personas marcharán por la defensa de los derechos de los pueblos y barrios de Anáhuac, como posible ruta esta ruta: Calz. San Antonio Abad-Tlaxcoaque-Av. 20 de Noviembre-Plaza de la Constitució.

06:18 #PrecauciónVial | Se prevé marcha de Calz. San Antonio Abad s/n., col. Tránsito al Zócalo de la Ciudad de México a las 11:00 hrs. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 18, 2023

Durante el día | Sección XVIII de Michoacán del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

Alrededor de 300 personas se encontrarán en la Cámara de Diputados para exigir un mayor presupuesto a la educación y a la salud pública.

Hoy No Circula para miércoles 18 de octubre de 2023

Para este 18 de octubre el programa Hoy No Circula aplicará para vehículos con terminación de placas 3 y 4, engomado rojo con holograma de verificación 1 y 2.