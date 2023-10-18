Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) salieron a las calles el lunes y martes como protesta para exigir que no se eliminen 13 de los 14 fideicomisos que benefician el funcionamiento de este órgano con 15 mil millones de pesos, por lo que luego de que se aprobara en el Congreso por parte de los diputados, se esperan nuevas acciones hoy miércoles 18 de octubre en la Ciudad de México.

Con al menos 14 bloqueos en distintos puntos de la CDMX el martes, a continuación te decimos en qué va la lucha del PJF contra diputados y si se esperan más manifestaciones que puedan afectar las calles de la capital a lo largo del día.

Por otro lado, te recordamos consultar cuáles son las otras marchas y concentraciones previstas para este miércoles en este enlace, pues no solo hay movilizaciones por parte de los trabajadores del Poder judicial.

¿Habrá bloqueos hoy 18 de octubre en CDMX por parte de los trabajadores del Poder Judicial?

Según informó en un comunicado el Sindicato de Trabajadores del PJF, para este miércoles 18 de octubre no han convocado a manifestaciones que provoquen caos vial; sin embargo, hay movilizaciones al exterior de algunas oficinas y no se descarta algún cambio conforme avance la situación.

"Mientras culminan los procesos legislativos correspondientes, es necesario retomar nuestras actividades cotidianas y hacer lo que hemos hecho siempre, servir a los justiciables con responsabilidad", informaron los trabajadores durante la mañana de este miércoles.

11:10 horas: Personal del Poder Judicial retira bloqueo en Reforma

Los trabajadores del Poder Judicial levantaron el cierre a la circulación que mantenían en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, en la zona Centro de la Ciudad de México.

10:50 horas: Trabajadores del PJF protestan en la Picacho-Ajusco

Los manifestantes mantienen un cierre de dos carriles de la carretera Picacho-Ajusco, a la altura de Six Flags y Chedraui, cerca de Anillo Periférico, al sur de la CDMX. La alternativa vial es circular por Corregidora e Insurgentes.

10:25 horas: Cierran el cruce de Reforma y Bucareli

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que los trabajadores del Poder Judicial cerraron el paso a los vehículos en la avenida Paseo de la Reforma y Bucareli. Se recomienda a los automovilistas usar la avenida Insurgentes.

¿Cuáles son los bloqueos hoy 18 de octubre en CDMX por trabajadores del Poder Judicial?

Estos son los 10 puntos confirmados al momento:



Insurgentes y La Paz, en San Ángel Consejo de la Judicatura Federal, en Sidar y Rovirosa Periférico y Las Flores Almacén General en Iztapalapa Área de Juzgados del Reclusorio Sur Área de Juzgados del Reclusorio Oriente Área de Juzgados del Reclusorio Norte Instituto de la Defensoría Federal en Bucareli Edificio en Avenida Revolución

#CDMX | Trabajadores del #PoderJudicial protestan de forma simultánea en 10 puntos distintos de la capital, sin afectar vialidades.



Rechazan la extinción de 13 #fideicomisos, misma que afecta sus recursos y derechos. https://t.co/1NHJY69hR7 pic.twitter.com/qYp0NNLZLs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

10:17 HORAS

Fuerza Informativa Azteca puede confirmar manifestaciones en los siguientes puntos de la CDMX:



Insurgentes y La Paz, en San Ángel Consejo de la Judicatura Federal, en Sidar y Rovirosa Periférico y Las Flores Almacén General en Iztapalapa Área de Juzgados del Reclusorio Sur Área de Juzgados del Reclusorio Oriente Instituto de la Defensoría Federal en Bucareli

9:50 horas: Cierran sede del Consejo de la Judicatura

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación llegaron a temprana hora para cerrar los accesos del edificio sede del Consejo de la Judicatura, ubicado en San Lázaro. Ellos están en contra de la iniciativa de ley para el retiro de los fideicomisos, pero se mantienen sin afectar la vialidad en la zona.

8:20 HORAS

A pesar de esta situación, después de las 8:00 horas los trabajadores bloquearon la entrada principal del Palacio Legislativo en San Lázaro. Además, hay movilizaciones en la entrada del edificio Prisma, sobre Insurgentes Sur, sin afectar las vialidades por el momento.

Algunos trabajadores del #PoderJudicial se manifiestan en instalaciones de #Insurgentes Sur y La Paz.



También están en los accesos del Consejo de la Judicatura Federal. No hay #bloqueos por el momento. pic.twitter.com/oUDpFdMLVx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 18, 2023

¿Hay paro nacional de trabajadores del Poder Judicial?

Por otro lado, en el mismo comunicado amenazaron con un posible paro nacional de actividades en caso de que el Senado apruebe definitivamente la eliminación de los 14 fideicomisos, así como la promoción de un amparo colectivo contra la iniciativa.

"Este Sindicato no respalda cualquier otra convocatoria dentro o fuera del Poder Judicial de la Federación, que tenga como objetivo suspender labores", sentenció el gremio.

