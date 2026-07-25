EN VIVO: Marchas, bloqueos y obras bloquean vialidades en CDMX; estas son las calles afectadas

La Ciudad de México (CDMX) vive una jornada de diversas concentraciones, marchas y eventos sociales que afectan la movilidad en varias alcaldías; para este sábado 25 de julio, esperamos desde jubilados exigiendo prestaciones en la Benito Juárez, colectivos alzando la voz por los derechos trans y laborales en el Centro, hasta acciones por la cannabis, defensa animal, solidaridad con Palestina y Cuba, rodadas ciclistas, etc.

Las protestas y actividades afectan principalmente a los conductores de autos particulares e incluso a los usuarios del transporte público, pues hay amenaza de bloqueos en calles y avenidas importantes.

En este Live Blog, actualizamos en tiempo real y con base en información oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Ovial en X) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX las afectaciones viales, cierres en Insurgentes, Calzada de Tlalpan y zonas del Centro. También te compartimos recomendaciones de movilidad y el desarrollo minuto a minuto de las demandas ciudadanas para que salgas con tiempo y llegues con bien a tu destino.