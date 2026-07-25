EN VIVO: Marchas, bloqueos y obras bloquean vialidades en CDMX; estas son las calles afectadas
La CDMX reportará diversas marchas, manifestaciones, concentraciones y eventos que afectarán las vialidades más importantes en CDMX; aquí el EN VIVO.
La Ciudad de México (CDMX) vive una jornada de diversas concentraciones, marchas y eventos sociales que afectan la movilidad en varias alcaldías; para este sábado 25 de julio, esperamos desde jubilados exigiendo prestaciones en la Benito Juárez, colectivos alzando la voz por los derechos trans y laborales en el Centro, hasta acciones por la cannabis, defensa animal, solidaridad con Palestina y Cuba, rodadas ciclistas, etc.
Las protestas y actividades afectan principalmente a los conductores de autos particulares e incluso a los usuarios del transporte público, pues hay amenaza de bloqueos en calles y avenidas importantes.
En este Live Blog, actualizamos en tiempo real y con base en información oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Ovial en X) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX las afectaciones viales, cierres en Insurgentes, Calzada de Tlalpan y zonas del Centro. También te compartimos recomendaciones de movilidad y el desarrollo minuto a minuto de las demandas ciudadanas para que salgas con tiempo y llegues con bien a tu destino.
EN VIVO: Marchas, bloqueos y obras bloquean vialidades en CDMX; estas son las calles afectadas
Reportan cierre en el cruce de avenida Coyoacán y Matías Romero
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que continúa cierre en el cruce de avenida Coyoacán y Matías Romero de la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, esto debido a la presencia de manifestantes. El corte de circulación en Matías Romero entre Martín Mendalde y Eje 3 Poniente deja como alternativa vial avenida Insurgentes y San Borja.
#PrecauciónVial | Continúa cierre en el cruce de Av. Coyoacán y Matías Romero, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, por manifestantes, corte de circulación en Matías Romero entre Martín Mendalde y Eje 3 Poniente Av. Coyoacán. #AlternativaVial Av. Insurgentes y San… pic.twitter.com/F0nnA27efn— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 25, 2026
Marchas, concentraciones y eventos para hoy en CDMX
La SSC compartió que se esperan concentraciones que podrían llegar a afectar la movilidad en los siguientes horarios y calles:
- Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac: A las 11:00 en la Casa Comunitaria San Pedro Cuajimalpa
- Acción Comunitaria Pedregales: A las 11:30 en el Estadio Banorte (Bajo puente) en Coyoacán
- Comité Ejecutivo de Democrats Abroad en la Ciudad de México: A las 11:00 en el Monumento a la Revolución
- Plataforma 4:20: A las 12:00 en el Monumento a la Madre
- Colectiva "Hijas de la Cannabis": A las 12:00 en la Plaza Tlaxcoaque
- Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba: A las 13:30 en el Museo Panteón de San Fernando
- Colectivo "Hombres y Mujeres Rebeldes en Lucha por la Humanidad": A las 14:00 en el Monumento al General Lázaro Cárdenas del Río
- Semilla Guinda: A las 13:30 en Pilares "Vasco de Quiroga" (Explanada)
- Brigada Sumud México: A las 14:00 en el Museo Casa de León Trotsky
- Colectivo "Neon Protest" Ciudad de México: A las 15:30 en Parque Lincoln
- Guitarras Libertarias: A las 15:00 en el Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo "Okupa Che"
- Movimiento de Regeneración Sindical: Durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
Asimismo, estos serán las rodadas ciclistas, motociclistas, de patines y los eventos de esparcimiento que también podrían afectar calles y avenidas de la CDMX:
Rodadas Motociclistas
- Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo: Se reunirán a las 19:30 horas en el Parque Recreativo "Francisco I. Madero", ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, con un aforo estimado de 60 personas y destino por definir
- Lowlife Bikers: Partirán a las 19:45 horas desde el Parque Tezozomoc en la alcaldía Azcapotzalco, con un aforo aproximado de 50 personas y destino por definir
- Dash Sorpresa: Iniciarán a las 21:00 horas en las astas del Estadio Olímpico Universitario (Coyoacán) con destino a San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, esperando un aforo de 90 personas
Rodadas Ciclistas
- Correcaminos Beep Beep: Comenzarán a las 06:45 horas desde el Teatro María Teresa Montoya en la alcaldía Benito Juárez, con rumbo al Parque Ecológico Lago de Texcoco y una participación estimada de 20 personas
- Libertad en Bici: Partirán a las 06:45 horas desde el Eje 5 sur y calle 10 de agosto en Iztapalapa hacia Yecapixtla, Morelos, con un aforo aproximado de 20 personas
- Red de Mujeres y Disidencias en Bici "Las Parias Argüenderas": Se congregarán a las 08:15 horas en el Parque de los Venados (Benito Juárez) para rodar hacia el Bosque de Tláhuac, estimando la presencia de 35 personas
- Evobici Aventura: Saldrán a las 10:00 horas desde Porfirio del Castillo No. 394 y Anillo Periférico en Iztapalapa, con destino a "Casa Chueca" en Tlalpan y un aforo de 25 personas
Rodadas en Patines
- Beta Rollers: Se reunirán a las 18:00 horas detrás del Hemiciclo a Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, para realizar una "ruta cumpleañera" (por definir) con aproximadamente 30 participantes
Eventos
Artísticos
- Disney on Ice: Se presentará en el Auditorio Nacional de la alcaldía Miguel Hidalgo, con funciones a las 12:00, 16:00 y 19:30 horas
- El Rey León: Tendrá funciones en el Teatro Telcel (Miguel Hidalgo) a las 16:30 y 20:30 horas
- Alex Lora - El Tri "Adicto al Rocanrol": Se llevará a cabo a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, alcaldía Iztacalco
- Marca Registrada: Se presentarán a las 21:00 horas en el Centro de Convenciones Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc
Culturales
- Filmación del documental "Zócalo, El Corazón de México": Comenzará actividades a las 05:00 horas en la explanada del Zócalo Capitalino
- México Aquí "El Lugar donde todo México Converge": Iniciará a las 10:00 horas en el Monumento a la Madre, alcaldía Cuauhtémoc
- Vacaciones de Verano 2026: Las actividades darán inicio a las 06:00 horas simultáneamente en las 16 alcaldías de la ciudad
- Expo Tu Casa Total: Abrirá puertas a las 08:00 horas en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC, en la alcaldía Benito Juárez
Deportivos
- Copa Notiauto (Evento Privado): Se correrá a partir de las 08:00 horas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, alcaldía Iztacalco
- México Racing Cup "Gran Premio LTH - Fecha 8": Tendrá lugar a las 11:00 horas, también en el Autódromo Hermanos Rodríguez
- Diablos Rojos vs Águila de Veracruz: El partido de la LMB comenzará a las 16:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú
- Lucha Libre Profesional: Se celebrará a las 19:30 horas en la Arena Coliseo, alcaldía Cuauhtémoc
Religiosos
- Fiesta Patronal de Luces y Música: Se llevará a cabo durante todo el día en el Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac
- Fiesta Patronal en Honor a Santa María Magdalena 2026: Tendrá actividades en diversos horarios en el Pueblo de Magdalena Petlacalco, Tlalpan
- Fiesta Patronal de Santiago Apóstol: Las festividades comenzarán a las 08:00 horas en el Pueblo Originario de Santiago Acahualtepec, Iztapalapa
- Festividades del Señor de la Misericordia: Se realizarán en diversos horarios en la Rectoría de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán
- 51 Peregrinación Ciclista: Iniciará a las 22:00 horas saliendo de la Parroquia de Santa María Magdalena, en Tepexpan, para concluir en la Basílica de Guadalupe, Gustavo A. Madero
¿Qué autos no circulan hoy sábado 25 de julio del 2026?
La SSC informó que el programa Hoy No Circula aplica a autos con terminación de placa par y matrículas sin número, holograma 2 y foráneos.
Este sábado, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placa par y matrículas sin número, holograma 2 y foráneos. #CiudadSegura pic.twitter.com/VlkRKcWVQc— SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 25, 2026
Recuerda que, de no respetar las sanciones, podrías pagar una multa de 20 a 30 veces la UMA, que va de entre $2,346 y $3,519 pesos; así como la remisión de tu auto al corralón, donde te cobrarán por el arrastre con grúa más el almacenaje diario.