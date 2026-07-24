EN VIVO: Marchas, bloqueos y alternativas viales en CDMX hoy viernes 24 de julio
Evita contratiempos en tu traslado de viernes. Te presentamos el seguimiento de las vialidades cerradas, puntos de concentración y alternativas viales en la CDMX para que no te quedes atorado.
Llegó el viernes 24 de julio y la movilidad en la Ciudad de México registra la intensidad propia del cierre de semana laboral. A la carga vehicular matutina se suman diversas manifestaciones que impactan tanto puntos fijos de la capital como corredores viales en movimiento.
Para facilitar la planificación de sus trayectos, en Azteca Noticias presentamos el seguimiento en tiempo real basado en los datos del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). A continuación, desglosamos la ubicación de las movilizaciones, las arterias con cierres progresivos y las alternativas para circular sin demoras.
Marchas CDMX hoy 24 de julio: Tráfico, bloqueos y alternativas viales EN VIVO para este viernes
Cadena humana en Prol. Marcelino Buen Día
Se retiran manifestantes que realizaban cadena humana en Prol. Marcelino Buen Día y Calle 11, col. Renovación, alcaldía Iztapalapa, no afectaban vialidad.
Carril reversible sobre Fray Servando
Personal de tránsito CDMX de la SSC, implementa reversible sobre Fray Servando Teresa de Mier y su continuación Av. Dr. Río de la Loza de Topacio hacia Eje 1 Poniente.
Afectación vehicular sobre Paseo de la Reforma
Considera afectación vehicular sobre Paseo de la Reforma en inmediaciones del Auditorio Nacional por evento a las 16:00 y 19:30 horas.
Hoy No Circula: Restricciones para este viernes
Antes de salir, verifique si su automóvil está sujeto a las restricciones del programa ambiental para este 24 de julio en la CDMX y municipios conurbados del Estado de México:
- Engomado: Azul
- Terminación de placas: 9 y 0
- Hologramas: 1 y 2 (Los vehículos con hologramas 0 y 00, así como las unidades híbridas y eléctricas, pueden circular sin restricción).