EN VIVO: Marchas, bloqueos y alternativas viales en CDMX hoy viernes 24 de julio

Llegó el viernes 24 de julio y la movilidad en la Ciudad de México registra la intensidad propia del cierre de semana laboral. A la carga vehicular matutina se suman diversas manifestaciones que impactan tanto puntos fijos de la capital como corredores viales en movimiento.

Para facilitar la planificación de sus trayectos, en Azteca Noticias presentamos el seguimiento en tiempo real basado en los datos del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). A continuación, desglosamos la ubicación de las movilizaciones, las arterias con cierres progresivos y las alternativas para circular sin demoras.