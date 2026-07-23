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VIDEO | Se desploma estructura de Fiscalía de CDMX; hay lesionados

Los primeros reportes indican que un plafón y una marquesina se cayeron durante las obras de remodelación del edificio sede de la Fiscalía de la CDMX.

Fiscalía de CDMX: estructura se cae y deja lesionados; video de cómo quedó
Fiscalía de CDMX: colapsa estructura del edificio; hay lesionados |Antonio Huitzil y Especial

Escrito por: Iván Ramírez

Con información de: Antonio Huitzil

Una estructura de un edificio que forma parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) se desplomó este jueves 23 de julio de 2026.

Los hechos ocurrieron en la calle Digna Ochoa y Avenida Doctor Río de la Loza, de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra en llamado Búnker de la Fiscalía de CDMX.

Caída de estructura en Fiscalía de CDMX deja dos lesionados

El desplome se registró durante las obras de remodelación del edificio sede de la fiscalía capitalina, lo que movilizó los servicios de emergencia.

Los primeros reportes indican que se cayeron un plafón y una marquesina, dejando un saldo de al menos dos personas lesionadas.

Acordonan zona tras derrumbe de plafón en edificio de la Fiscalía de CDMX

Cuando la tecumbre se desplomó, al mismo tiempo, venció el tapial de seguridad que estaba colocado en la banqueta.

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al sitio para atender a las personas lesionadas.

Además, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Cicil realizan la valoración de la zona patra determinar las causas del desplome.

El lugar fue acordonado por policías y agentes de la Fiscalía de CDMX, en tanto, bomberos se sumaron a las labores derivado de esta emergencia.

Información en desarrollo...

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