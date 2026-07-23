VIDEO | Se desploma estructura de Fiscalía de CDMX; hay lesionados

Una estructura de un edificio que forma parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) se desplomó este jueves 23 de julio de 2026.

Los hechos ocurrieron en la calle Digna Ochoa y Avenida Doctor Río de la Loza, de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra en llamado Búnker de la Fiscalía de CDMX.

Caída de estructura en Fiscalía de CDMX deja dos lesionados

El desplome se registró durante las obras de remodelación del edificio sede de la fiscalía capitalina, lo que movilizó los servicios de emergencia.

Los primeros reportes indican que se cayeron un plafón y una marquesina, dejando un saldo de al menos dos personas lesionadas.

#ÚLTIMAHORA | 🚨 Parte de la techumbre de la obra en el edificio sede de la Fiscalía Capitalina, ubicado en Digna Ochoa y Av. Dr. Río de la Loza, colonia Doctores, se desplomó.



Dos personas resultaron lesionadas y son atendidas por paramédicos de @AlcCuauhtemocMx



Autoridades… pic.twitter.com/0jaYEiG36r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

Acordonan zona tras derrumbe de plafón en edificio de la Fiscalía de CDMX

Cuando la tecumbre se desplomó, al mismo tiempo, venció el tapial de seguridad que estaba colocado en la banqueta.

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al sitio para atender a las personas lesionadas.

Además, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Cicil realizan la valoración de la zona patra determinar las causas del desplome.

El lugar fue acordonado por policías y agentes de la Fiscalía de CDMX, en tanto, bomberos se sumaron a las labores derivado de esta emergencia.

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