¿Por qué temían que María Corina Machado regresara a Venezuela?

Maria Corina Machado regresa a Venezuela después de intentarlo siete veces. La opositora al régimen de Nicolás Maduro regresó tras un año; la pregunta no es por que, sino quién le abrió la puerta en Venezuela.

La pregunta ya no es si María Corina Machado regresa. La pregunta hoy es la dejarán moverse libre porque hoy, con cuatro palabras, confirmó que está de vuelta en Venezuela: “Estoy aquí con ustedes”. Llevaba casi un año afuera.

Salió en diciembre para recibir el premio Nobel de la Paz en Uruga y desde entonces no la habían dejado volver. Lo intentó siete veces por aire, por mar y las siete veces le cerraron la puerta. Maduro ya no está. Maduro fue capturado y está en Estados Unidos. Está preso, pero el chavismo sigue ahí.

Hoy manda Delcy Rodríguez, la que fue su vicepresidenta. Vaya, cambió la cara, pero no el sistema. Hoy la pregunta es ¿quién abrió la puerta? Porque para el régimen venezolano María Corina es prófuga.

Le cancelaron los vuelos, le denegaron permisos. Aparecían unas sospechosas fallas mecánicas justo antes de que la Despegara y de repente entra. Nadie la detiene. Eso no es casualidad.

Alguien dio el visto bueno, porque los aeropuertos, las fronteras, la policía la controla Delcy Rodríguez, sin su sí, sin su luz verde, sin su aval, o al menos sin que mirara para otro lado. María Corina no estaría allí, pero Dely no se dio por buena voluntad.

Hace unos meses, Washington decía que no era el momento que ella regresara. Luego Delcy se sienta con Trump y de pronto después de esa reunión, Trump dice va a regresar y todo saldrá bien. La orden llegó desde Washington. Cambia esto el panorama, sí.

Hace apenas tres días, miles salieron a la calle por primera vez en casi 2 años. Pedían tres cosas elecciones, libertad para los presos políticos y el regreso de María Corina. Ya tienen una con ella adentro. El régimen pierde su excusa favorita de decir que la oposición manda desde afuera y en las negociaciones se don donde hasta ahora.

La habían dejado por fuera, pues van a tener que verla a los ojos. No hay fecha de elecciones en Venezuela todavía siguen habiendo presos políticos y en el poder está la misma gente que durante años persiguió a María Corina Machado. Siete veces le cerraron la puerta. Hoy está dentro y ahora le toca al régimen explicar por qué le tenía tanto miedo.