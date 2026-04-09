María Fernanda desapareció en Monumento a la Revolución en CDMX

La vieron por última vez en inmediaciones del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México (CDMX). María Fernanda Aceves Granados desapareció muy cerca de la zona de su trabajo.

Este caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y las autoridades publicaron la ficha de búsqueda de la mujer de 34 años.

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María Fernanda desapareció en zona donde trabaja

María Fernanda Aceves Granados desapareció desde el 27 de febrero de 2026 en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con el boletín.

En la ficha de búsqueda con el folio D/01135/2026/CBP se dio a conocer que se le vio por última vez en la Plaza de la República, donde se ubica el Monumento a la Revolución, y por esa zona se encuentra su trabajo.

Sin precisarse en donde trabaja María Fernanda, solo se sabe que desde ese momento se desconoce su paradero.

Tatuajes podrían ser clave para identificar a María Fernanda

La mujer desaparecida mide 1.60 metros. El día que se le vio por última vez vestía una sudadera gris oversize (grande), pero se desconocen más detalles del resto de las prendas que traía.

Se sabe que como señas particulares, María Fernanda Aceves Granados tiene un tatuaje de serpiente en el rostro, un tatuaje grande con el nombre de "María" en el pecho, y otro tatuaje en el hombro derecho con la figura de un niño fumando, así como lunares en la cara y cuello.

Solicitamos su colaboración para la localización de MARIA FERNANDA ACEVES GRANADOS , persona vista por última vez el 27 de febrero de 2026 en Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México.



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¿Cómo y cómo reportar a una persona desaparecida en CDMX?

Para reportar a una persona desaparecida en la CDMX recuerda que no tienes que esperar 72 horas para esperar si aparece, y puedes pedir ayuda de manera presencial o telefónica.

Los números oficiales son 55 6357 9282 y al 55 6357 8079, pero también puedes contactar a las autoridades a través de las redes sociales:

Facebook : @cbusquedacdmx



: @cbusquedacdmx Twitter: @busqueda_cdmx



@busqueda_cdmx Instagram: @busqueda_cdmx



La Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, puede ayudarte o bien, también puedes marcar a:

Locatel : 5658 1111



: 5658 1111 Secretaría de Seguridad Ciudadana : 5242 5100



: 5242 5100 C5: 911