Fue engañada por su pareja y terminó desaparecida. Un hombre en la Ciudad de México (CDMX) le mintió con el pretexto de ir a Cancún; sin embargo, terminó llevándola con mentiras al Estado de México.

El presunto responsable de llevarse contra su voluntad a su pareja fue identificado como Eduardo “N”, quien desde diciembre de 2025, cuando ocurrió todo, estaba prófugo.

Mujer desaparecida salió de casa a la Central de Abasto en CDMX

Este caso llegó a las manos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quien inició la investigación correspondiente y en esta se asentaron hechos claves del caso.

De acuerdo con la investigación, el 4 de diciembre de 2025 la víctima fue vista por última vez cuando salió de su domicilio rumbo a la Central de Abasto.

Publican ficha de búsqueda por mujer desaparecida por su pareja

Las horas pasaron y, al no tener noticias de la mujer, sus familiares denunciaron su ausencia, por lo que la Fiscalía de la CDMX emitió el fotoboletín único de búsqueda correspondiente.

El trabajo de inteligencia permitió establecer que ese mismo día, Eduardo “N” la habría citado y se la llevó al municipio de Temamatla, Estado de México, en un vehículo vinculado a su pareja.

Investigan a hombre por desaparición de su pareja en CDMX

Ahora la fiscalía aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Eduardo “N” por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de su pareja, informó la institución este 4 de marzo de 2026.

Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada el 23 de febrero por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes localizaron al probable responsable en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.

En audiencia inicial, celebrada el mismo día de su detención, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

