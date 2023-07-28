Embajada de México en Alemania afirma que la búsqueda de María Fernanda sigue

La embajada de México en Alemania compartió un comunicado, en acuerdo con los padres de María Fernanda Sánchez, joven desaparecida desde el pasado 22 de julio, en el que afirmaron que su búsqueda sigue activa y continúan colaborando con las autoridades alemanas.

"Queremos enfatizar que la búsqueda de María Fernanda continúa activa y les pedimos que sigan difundiendo su ficha de búsqueda en todos los medios posibles a nivel global, además de compartir cualquier dato relevante o pista que puedan tener con las autoridades policiales", señaló la familia de la joven a través de la embajada.

En acuerdo con los padres de María Fernanda, compartimos el siguiente #ComunicadoDePrensa.

Continuamos colaborando con ellos y las autoridades alemanas. Gracias por el apoyo y solidaridad.



Más información de @polizeiberlin: https://t.co/J7kiA3suiw pic.twitter.com/Dpsm5KCEfV — EmbaMex Alemania (@EmbaMexAle) July 28, 2023

Padres de María Fernanda se reúnen con embajador de México en Alemania

El pasado 26 de julio, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroja se reunió con los padres de la joven María Fernanda. A través del comunicado expresó que desde la desaparición de "Maffy", se ejecutó el protocolo de protección consular inmediatamente después del reporte de los padres de la estudiante de posgrado. Como parte del protocolo, la sección consular entabló contacto con su familia, universidad, policía, aeropuertos y hospitales".

#Alemania | Se fue a estudiar y está desaparecida desde el 22 de julio 🚨



María Sánchez salió de su departamento en #Berlín y no regresó; @PacoQuiroga, embajador en aquel país, habla de la investigación.



La #entrevista con @vaitiaremateos, @_otomartinez y @Radiohen en @HechosAM pic.twitter.com/tTi3nGTSlP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 27, 2023

En ese sentido, se afirmó que la embajada y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han puesto a disposición de los padres los servicios de asesoría, traducción, apoyo psicológico, entre otros con los que cuenta.

"La diplomacia mexicana tiene la instrucción de la canciller Alicia Bárcena de estar cerca y apoyar oportunamente a la comunidad mexicana en el exterior", reiteró.

María Fernanda desapareció en Alemania el 22 de julio

La mexicana María Fernanda Sánchez Castañeda, estudiante de 24 años, fue reportada por sus familiares, compañeros y amigos como desaparecida desde el pasado 22 de julio. En la cuenta oficial de la policía de Berlín, esta destacó que la joven salió de su departamento ubicado en Büchnerweg, distrito de Treptow-Köpenick, pero nunca regresó.

Allegados a la mujer, compartieron que viajó a Berlín, Alemania, para continuar con su preparación académica tras terminar la licenciatura en el Tecnológico de Monterrey.

Por su parte, Francisco Quiroga continúa compartiendo la ficha de búsqueda de María Fernanda.