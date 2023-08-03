Interpol emite ficha de búsqueda de María Fernanda Sánchez, desaparecida el 22 de julio en Berlín

Este jueves 2 de agosto de 2023, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la notificación amarilla, ficha de búsqueda internacional para localizar a María Fernanda Sánchez, mexicana desaparecida desde el 22 de julio en Berlín, capital de Alemania.

Cabe señalar que la familia de María Fernanda Sánchez, estudiante desaparecida desde el 22 de julio en la capital de Alemania, fue la que solicitó el apoyo de la Policía Internacional para que emitiera la notificación amarilla.

La Organización Internacional de Policía Criminal, comúnmente conocida como Interpol, emitió la ficha de búsqueda internacional para localizar a María Fernanda Sánchez, la joven mexicana desaparecida en Alemania.

María Fernanda Sánchez desaparició en Berlín desde julio, la Interpol ya emitió la ficha de búsqueda

|Interpol

En la notificación amarilla de la Interpol se describe a María Fernanda Sánchez como una mujer que mide un metro con 55 centímetros de altura, que además pesa 48 kilogramos, mientras que el color de sus ojos y cabello es marrón. La fecha de nacimiento de María Fernanda es del 13 de agosto de 1998.

El padre de María Fernanda fue quien dio a conocer que la familia de la estudiante desaparecida en Berlín, fue la que solicitó la ayuda de la Interpol para que otorgaran dicha notificación para encontrar a su hija que en las escuela era conocida como “Maffy”.

Mediante la red social Instagram, la familia de María Fernanda aclaró que no se encuentran pidiendo donaciones económicas para las labores de localización de la mexicana. Y es que en diversas cuentas que han publicado enlaces para una recaudación de fondos: "Está circulando un post donde están pidiendo dinero para la búsqueda de Maffy. La familia no está pidiendo ninguna donación", aclaró la familia de Fernanda.

Mientras tanto, la familia de María Fernanda lideran las brigadas de búsqueda voluntarias en Alemania, todos los días recorren las calles de Berlín para difundir fotografías con los datos de Maria Fernanda con el objetivo de localizarla.